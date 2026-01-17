‘흑백요리사2’ 셰프들의 요리책 인기 폭발

최강록을 비롯해 선재스님, 임성근, 우정욱의 책 판매 급증

남성이 여성보다 많이 구매… 30대 남성 독자 비율 높아



넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사2’가 인기를 끌면서 흥행 효과가 서점까지 이어지고 있다. 특히 지난 13일 최종회에서 우승한 최강록 셰프의 저서들이 서점가에서 가정·살림 분야와 에세이 분야에서 동시에 1위에 오르는 기염을 토했다.



지난 2023년 출간된 ‘최강록의 요리 노트’는 ‘재료와 맛’을 중심으로 한 요리 에세이다. 밥, 달걀, 생선 등 각 재료의 본연의 맛을 끌어낼 수 있는 방법을 소개한다. 그리고 지난해 출간된 ‘요리를 한다는 것’은 최 셰프의 자전적 이야기를 담았다. 음식, 요리, 식당, 요리사라는 네 가지 키워드로 요리 철학을 밝히고 있다.



지난 15일 공개된 온라인 서점 예스24의 베스트셀러 목록에 따르면 최 셰프의 요리책 ‘최강록의 요리 노트’(왼쪽 사진)는 가정·살림 분야 1위에 올랐고, 에세이 ‘요리를 한다는 것’(오른쪽)은 에세이 분야 1위를 차지했다. 결승전이 공개된 이번 주 ‘최강록의 요리 노트’의 판매량은 전주 대비 122.3%나 급상승했고, ‘요리를 한다는 것’은 전주 대비 321.1%나 급증했다.



구매층도 흥미로운 흐름을 보여준다. 예스24 집계에 따르면 ‘최강록의 요리 노트’ 구매자 가운데 20∼30대가 54.9%를 차지했으며, 성별로는 남성 구매 비율이 55.1%로 여성보다 높았다. 30대 남성 비중이 전체의 25.9%로 가장 높았다. 도서 주요 구매층이 2030 여성 독자임을 고려했을 때 이례적인 수치다.





최 셰프 외에도 이번 ‘흑백요리사2’에 출연한 셰프들의 책들도 인기를 끌고 있다. 사찰음식 1호 명장인 선재 스님이 썼던 ‘선재 스님의 이야기로 버무린 사찰음식’도 방영 2주 전 대비 판매량이 약 19배로 늘었다. 또한 임성근 셰프의 ‘임성근의 한끗 다른 집밥’과 우정욱 셰프의 ‘우정욱의 밥’ 등도 수십배 이상 판매량이 뛰었다.



‘흑백요리사 시즌1’ 출연진의 책 역시 덩달아 인기를 끌고 있다. 예스24에 따르면 시즌1 우승자인 권성준 셰프가 지난달 말 출간한 ‘나폴리 마피아 시크릿 레시피’ 역시 판매량이 약 1.5배 늘었다.



이에 따라 대형 서점들은 아예 프로그램 인기에 발맞춰 기획전을 마련했다. 교보문고는 ‘흑백요리사 시즌2 방영 기념 요리·에세이 기획전’을 마련했으며, 예스24 역시 ‘흑백요리사 셰프의 책’ 코너를 신설했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



