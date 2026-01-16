원주서 ‘엄마 지인’ 살해한 20대…범행 동기 ‘미궁’
경찰이 모친의 지인을 살해한 20대를 긴급체포했다. 경찰은 범행 동기를 추궁하고 있으나 묵비권을 행사하고 있는 것으로 알려졌다.
강원 원주경찰서는 16일 살인 혐의로 20대 중반 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다.
A씨는 이날 오후 6시39분 원주시 태장동 한 아파트에서 B씨(44)를 살해한 혐의를 받는다. 경찰은 “외부인이 침입해서 피해자를 때리고 있다”는 모친의 신고를 받고 출동해 현장에서 A씨를 검거했다.
B씨는 머리와 목 부위를 심하게 다친 B씨는 병원으로 옮겨졌으나 숨을 거뒀다. 피해자는 A씨 모친의 지인으로 파악됐다.
경찰 조사 결과 A씨는 B씨 집을 찾아가 그의 모친을 때리고 협박한 이후 뒤늦게 귀가한 B씨에게 집 안에 있던 흉기를 휘둘렀다. A씨는 범행 뒤 경찰에 스스로 “사람을 죽였다”고 신고했다. 체포 당시 음주 상태는 아니었다.
그는 범행 동기에 대해서는 묵비권을 행사하고 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 구속영장을 신청할 방침이다.
