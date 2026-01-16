“北무인기 내가 보냈다”…알고 보니 尹대통령실 근무
자신을 북한에 무인기를 보낸 당사자라고 주장하는 30대 남성이 윤석열 전 대통령 집권 당시 용산 대통령실에서 근무했던 것으로 알려졌다.
북한이 공개한 한국 무인기를 자신이 보냈다고 주장하는 A씨는 16일 채널A 인터뷰에서 자신을 30대 평범한 대학원생으로 소개하며 직접 인터뷰를 요청했다고 밝혔다.
그는 이날 ‘군경합동조사 TF’가 자신을 위해 무인기를 제작해준 지인 B씨를 용의자로 소환해 조사하는 것을 보고 인터뷰를 결심했다고 한다. A씨는 자신이 무인기를 보냈다는 증거로 무인기 촬영 영상을 공개했다. 또 북한이 공개한 무인기의 외관과 위장색 무늬가 자신이 개량하고 칠한 것과 일치한다고 주장했다.
A씨는 지난 9월부터 세 차례 무인기를 날렸다고 주장했다. 그는 “북한 평산군에 있는 우라늄 공장의 방사선과 중금속 오염도를 측정하려고 드론을 날렸다”며 “우리 군을 찍지는 않았다. 동기가 있었기 때문에 날려도 괜찮다고 생각했다”고 말했다. 그는 조만간 경찰에 자진 출석해 조사받을 계획이다.
또 북한이 경기 파주와 강화도 북부로 이륙 장소를 특정했지만 사실이 아니며 자신은 사람이 없는 주말 이른 시간에 강화 바다 부근에서 띄웠다고 주장했다. 경로는 평산을 지나도록 설정해 4시간 뒤에 돌아오도록 했다고 했다.
특히 연합뉴스에 따르면 A씨는 윤석열정부 대통령실 대변인실에서 계약직으로 근무했던 인물로 알려졌다. 특정 단체에 소속되지는 않은 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “인터뷰 내용 등에 대해 현재 확인해줄 사항이 없다”며 “모든 가능성에 대해 조사를 진행하고 있다”고 말했다.
앞서 경찰청은 언론 공지를 통해 “군경합동조사TF는 민간인 용의자 1명에 대해 출석을 요구해 관련 사안에 대해 조사를 진행하고 있다”고 밝혔다. 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 성명에서 지난해 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
