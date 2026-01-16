“北무인기 내가 보냈다”…알고 보니 尹대통령실 근무

북한 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 조선중앙통신을 통해 지난해 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기. 연합뉴스

자신을 북한에 무인기를 보낸 당사자라고 주장하는 30대 남성이 윤석열 전 대통령 집권 당시 용산 대통령실에서 근무했던 것으로 알려졌다.

는 이날 ‘군경합동조사 TF’가 자신을 위해 무인기를 제작해준 지인 B씨를 용의자로 소환해 조사하는 것을 보고 인터뷰를 결심했다고 한다.

우리 군을 찍지는 않았다. 동기가 있었기 때문에 날려도 괜찮다고 생각했다”고 말했다. 그는 조만간 경찰에 자진 출석해 조사받을 계획이다.

경찰 관계자는 “인터뷰 내용 등에 대해 현재 확인해줄 사항이 없다”며 “모든 가능성에 대해 조사를 진행하고 있다”고 말했다.

조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 성명에서 지난해 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장했다.