스가 요시히데 전 日총리 정계 은퇴… 2월 총선 불출마
관방장관 시절 ‘레이와’ 연호 발표
총리 집권기에 코로나19·도쿄올림픽
스가 요시히데(77) 전 일본 총리가 2월 치러질 것으로 예상되는 조기 총선(중의원 선거)를 앞두고 불출마하고 정계에서 은퇴할 의향을 굳혔다고 산케이신문이 16일 보도했다.
스가 전 총리는 산케이에 “체력을 고려했다”고 말했다. 오는 17일 지역구인 가나가와현에서 불출마 배경을 설명한 뒤 취재진을 만날 예정이다. 이에 따라 스가 전 총리는 현재 중의원(하원) 의원 임기를 마치면 정계를 떠나며 일한의원연맹 회장직에서도 물러날 것으로 전망된다.
스가 전 총리는 1996년 처음으로 국회에 입성한 뒤 내리 10선으로 연임했다. 아베 신조 전 총리가 처음 집권한 2006년 총무상으로 입각했다. 아베 집권 2기인 2012년 12월 처음으로 맡은 관방장관직을 사상 최장인 7년8개월간 유자했다.
스가 전 총리는 관방장관 시절인 2019년 나루히토 일왕 즉위에 따른 새 연호 ‘레이와’를 직접 발표해 일본에서는 ‘레이와 아저씨’라는 별명으로도 불렸다.
2020년 아베 전 총리 퇴임 이후 자민당 총재 선거와 총리 지명선거에서 승리해 총리직에 올랐지만 코로나19 팬데믹에서 내각의 미흡한 대응으로 비판을 받아 1년 만에 퇴임했다. 코로나19 대유행 속에서 무관중으로 치러진 도쿄올림픽은 스가 전 총리 집권기에 열렸다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사