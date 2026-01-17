세계 1위 유튜버 “햄버거 살 돈도 없어”…‘가난한 억만장자’ 논란
자산 규모가 3조원이 넘는 것으로 알려진 전 세계 1위 유튜버 ‘미스터 비스트’(본명 지미 도널드슨)가 “개인 통장에는 현금이 거의 없다”고 말하면서 논란이 일고 있다. “투자를 하다 보면 그럴 수 있다”는 의견도 있지만, “가난한 척을 한다”는 비판도 거세다.
미국 비즈니스 잡지 포천은 지난 13일(현지시간) “부자인데도 부자인 척 안 하는 억만장자들”이라며 미스터 비스트의 발언을 보도했다.
앞서 미스터 비스트는 이달 초 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 “돈을 빌려 쓰고 있을 만큼 내 돈이 없다”이라며 “내 회사 지분 가치를 빼고 나면 이 영상을 보는 사람들이 나보다 은행 계좌 잔액이 더 많을 것”이라고 말했다. 이어 “회사 지분은 아침에 맥도날드 햄버거를 사 주지도 않는다”고 주장했다.
그의 발언이 알려지면서 논란이 불거졌다. 1998년생으로 올해 27세인 미스터 비스트의 자산 가치는 최소 26억 달러(약 3조8000억원)로 추산된다. 그는 50억 달러 가치의 회사 ‘비스트 인더스트리’ 지분을 절반 이상 보유하고 있고, 이 외에도 초콜릿 브랜드 ‘피스터블즈’, 포장 식품 ‘런치리’, ‘미스터 비스트 버거’, 바이럴 영상 제작을 돕는 제작사 ‘미스터 비스트 LLC’ 등 여러 사업을 운영하고 있다.
누적 조회 수가 1070억회에 이르는 유튜브 채널에서 나오는 수익까지 합치면 순자산은 더 클 것으로 보인다.
그는 그럼에도 자신을 ‘현금이 없는 억만장자’로 표현한 것이다. 미스터 비스트는 인터뷰에서 “주머니에 현금 뭉치가 들어 있는 게 아니다”라며 “사람들은 ‘넌 억만장자잖아!’라고 한다. 그러면 나는 ‘그건 순자산일 뿐이야’라고 말한다”고 말했다. 이어 “나는 지금 당장 마이너스”라며 “내 개인 재정 이야기를 하는 게 웃기다. 내가 무슨 말을 해도 아무도 믿지 않는다”고 덧붙였다.
이 발언이 실린 기사가 야후뉴스 페이스북에 공유되자 댓글 약 2200개 이상이 달리며 논쟁이 일었다. 많은 공감을 받은 댓글은 대부분 그가 ‘가난 코스프레’를 한다며 조롱하는 내용이었다. “맥도날드 살 돈이 없다는 건 맥도날드 기업 전체를 살 돈이 없다는 뜻이겠지” “본인 이름 박힌 초콜릿 바를 파는 사람이 해피밀도 못 산다고?”라는 식이다.
“돈을 빌려 쓰고 있다”는 발언도 공분을 샀다. 자산가들이 자산을 담보로 대출을 받아 세금 부담을 줄이는 전형적인 유동성 관리 방식 아니냐는 것이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
