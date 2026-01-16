군경, ‘北 무인기 침투’ 의혹에 ‘민간인 용의자’ 소환
북한의 한국 무인기 침투 주장에 대한 진상을 규명하는 ‘군경합동조사 TF’가 ‘민간인 용의자’ 1명을 불러 조사하고 있다.
경찰청 국가수사본부는 16일 “민간인 용의자 1명에 대해 출석을 요구해 관련 사안에 대해 조사를 진행하고 있다”고 밝혔다. 경찰은 용의자의 구체적인 신원, 조사 장소 등에 대해서는 공개하지 않았다.
경찰이 용의자 신분을 군인과 구별되는 ‘민간인’으로 지칭한 데에는 기존 정부 주장대로 무인기가 우리 군이 아닌 민간인이 보낸 것이라는 점을 부각한 것으로 보인다.
앞서 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 성명에서 지난해 9월과 지난 4일 일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장했다. 국방부는 우리 군이 해당 무인기를 보유하지 않고 있다며 민간 무인기일 가능성을 제시했다. 이재명 대통령은 합동수사팀을 주체로 한 수사를 지시했다.
