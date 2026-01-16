4년 만에 한국에 온 ‘FIFA 월드컵 우승 트로피’
지난 3일부터 세계 30개국 75개 도시 순회… 17일 서울서 전시
16일 미디어 행사서 차범근 전 감독에게 레플리카 트로피 전달
2026 북중미 월드컵 우승국이 들어 올릴 ‘FIFA 월드컵 우승 트로피’가 16일 전세기로 한국에 도착했다. 지난 3일 사우디아라비아를 시작으로 한국을 포함해 세계 30개국, 75개 도시를 순회하고 있는 FIFA 트로피는 17일 서울 용산 아이파크몰에서 전시된 후 일본으로 갈 예정이다.
FIFA 월드컵 트로피의 월드 투어는 독일 월드컵이 열린 2006년 시작해 올해가 6번째다. 한국을 찾은 것은 2006년, 2010년, 2014년, 2022년에 이어 이번이 다섯 번째다. 16일 열린 미디어 행사에는 트로피를 들고 방한한 전 브라질 축구 국가대표 지우베르투 시우바를 비롯해 한국축구 레전드인 차범근 전 국가대표팀 감독, 이영표 축구 해설위원, 차두리 프로축구 K리그2 화성FC 감독, 구자철 레드앤골드풋볼 아시아 스포츠 디렉터 등이 함께했다.
FIFA 글로벌 홍보대사인 시우바는 선수 시절 수비형 미드필더로 활약하면서 브라질 국가대표로 93경기(3골)를 뛴 스타였다. 세 번의 월드컵(2002, 2006, 2010년)에 출전했다. 특히 처음 출전한 2002년 한일 월드컵에서 브라질의 우승에 기여했다.
이날 행사는 시우바와 차 전 감독이 월드컵 트로피의 베일을 벗기면서 시작됐다. 특히 차범근 전 감독과 이영표 해설위원, 차두리 감독, 구자철 디렉터는 ‘북중미를 향해! 하나 된 마음으로 대한민국을 응원합니다’라는 문구가 적힌 보드에 자필 메시지와 서명을 남기며 대표팀을 향한 응원의 뜻을 전했다. 시우바는 한국 축구에 대한 공로를 기리며 차 전 감독에게 FIFA 월드컵 트로피 레플리카를 선물했다.
FIFA 월드컵 트로피는 대회 우승국에 수여되지만, 공식 소유권은 FIFA에 있다. 트로피는 순금으로 만들어졌으며, 무게는 6.175㎏으로 1974년에 디자인됐다. 두 명의 선수가 지구를 높이 들고 있는 모습을 형상화했다. 현재의 FIFA 월드컵 트로피는 1974년 서독 대회부터 우승국에 수여되고 있다.
FIFA 월드컵 우승국은 일정 기간만 진품 트로피를 소유할 수 있으며 FIFA가 회수한 뒤에는 해당 대회 개최년도, 개최국, 역대 우승국이 새겨진 ‘FIFA 월드컵 위너스 트로피’를 영구 소장하게 된다.
