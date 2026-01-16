시사 전체기사

이 대통령, BTS공연 숙박요금 ‘바가지’ 논란에 “반드시 뿌리뽑아야”

입력:2026-01-16 18:13
BTS. 연합뉴스

이재명 대통령은 K팝 그룹 BTS의 월드투어가 열리는 부산에서 숙박요금 ‘바가지’ 논란이 불거진 데 대해 “반드시 뿌리뽑아야 한다”고 말했다.

이 대통령은 16일 자신의 X(엑스)에 ‘BTS 온다 하니 10배 뛰었다…부산 숙박요금 또 바가지 논란’이란 제목의 보도 내용을 올리며 “시장 전체의 질서를 무너뜨리고 모두에게 큰 피해를 주는 악질적 횡포는 반드시 뿌리 뽑아야 한다”고 지적했다.

그러면서 “부당 취득한 이익보다 손해가 훨씬 크도록 해야 할 것”이라고 강조했다.

멤버들의 군 전역 후 월드투어를 진행하는 BTS는 비수도권 지역 중 유일하게 부산에서 6월 12~13일 이틀간 공연을 진행할 예정이다. 그러나 해당 기간 숙박요금이 평소에 비해 약 10배 가량 상승하며 논란이 됐다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

