공공기관 투자 ‘70조’ 역대 최고…LH·한전에만 36조

이형일 재정경제부 1차관이 16일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 ‘2026년 제1차 공공기관 투자집행 점검회의’를 주재하고 있다. 재정경제부 제공

상반기 집행 계획은 37조1000억원이다.

청취한다는 계획이다. 이 차관은 “공공기관 투자는 필수 공공서비스의 적기 공급과 함께

”며 적극적인 집행을 당부했다.