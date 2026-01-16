공공기관 투자 ‘70조’ 역대 최고…LH·한전에만 36조
정부가 올해 공공기관 투자 목표를 역대 최대 규모인 70조원으로 설정했다. 특히 한국토지주택공사(LH)와 한국전력공사에만 약 36조원을 집중 투입해 주택·에너지 분야를 중심으로 투자 속도를 끌어올린다는 방침이다.
이형일 재정경제부 1차관은 16일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 ‘2026년 제1차 공공기관 투자집행 점검회의’를 주재하고, 주요 공공기관의 지난해 투자 실적과 올해 집행 계획을 점검했다.
지난해 주요 공공기관의 투자집행액은 총 72조5000억원으로 당초 목표인 66조원을 6조5000억원 웃돌며 역대 최대규모를 기록했다. 올해 투자 목표 역시 전년보다 4조원 늘어난 70조원으로 목표액 기준 사상 최고치다. 상반기 집행 계획은 37조1000억원이다.
기관별로 보면 LH와 한전에 투자가 집중됐다. LH에는 정부의 주택 공급 확대 기조에 맞춰 올해 25조1000억원을 투자할 계획으로, 전년 대비 3조5000억원 늘어났다. 한전은 송·배전망 확충 등 에너지 인프라 사업에 10조9000억원을 투입한다. 이 밖에 한국철도공단은 철도 건설과 시설 개량에 6조8000억원, 한국자산관리공사(캠코)는 가계 재기 및 기업 정상화 지원에 2조원을 투자한다.
정부는 투자 집행 관리도 한층 강화하기로 했다. 공공기관 투자집행 실적을 매주 관리하고, 월 1회 이상 점검회의를 열어 현장의 어려움을 청취한다는 계획이다. 이 차관은 “공공기관 투자는 필수 공공서비스의 적기 공급과 함께 경제성장 효과를 지역에 스며들게 한다”며 적극적인 집행을 당부했다.
