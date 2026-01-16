구윤철 “원화 떨어뜨리는 쏠림 용인 안해…대미 투자, 상반기는 어려워”
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 16일 원화 가치를 지나치게 하락시킬 수 있는 쏠림현상을 지적하며 “용인하지 않겠다”는 입장을 밝혔다.
구 부총리는 이날 로이터 통신과 인터뷰에서 “시장 쏠림현상이 원화를 끌어내릴 수 있기 때문에 최근 발표한 시장 안정화 조치들을 신속하게 이행할 것”이라며 이같이 말했다.
구 부총리는 “외환시장에서 원화 평가절하 압력이 우리 생각보다는 조금 더 큰 게 사실”이라고 말하며 당국의 의지를 시험하지 말라고 시장거래자들에 경고했다고 로이터는 보도했다.
연간 200억 달러 한도의 대미 투자를 두고는 올해 상반기에 시작되기 어려울 것으로 전망했다. 구 부총리는 ‘대미 투자가 상반기에 시작될 수 있느냐’는 질문에 “그럴 것 같지 않다”고 답했다.
그러면서 “가령, 원전 플랜트 사업이 선택된다고 하더라도, 장소를 정하고 설계하고 건설에 들어가는데 절차가 필요하다”며 “최초 투자는 그것(연간 200억달러)보다 훨씬 작을 것”이라고 말했다.
구 부총리는 “적어도 올해에는 현재의 외환시장 여건에서 많은 금액을 투자할 수는 없다”고 강조했다. 최근의 원화 흐름은 미국 역시 원하지 않는다고도 언급했다고 로이터는 전했다.
