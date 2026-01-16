이 대통령 “국민의 군대로 거듭나달라”…3성 장군 진급자에 삼정검 수치 수여

이재명 대통령이 16일 청와대 본관에서 열린 3성 장군 진급·보직 신고 및 수치 수여식에서 어창준 수도방위사령관의 삼정검에 수치를 달아주고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 16일 청와대 본관 충무실에서 군 3성 장군인 중장 진급자 20명으로부터 진급·보직 신고를 받고 삼정검(三精劍) 수치를 수여했다.