김용범 “보유·양도세 누진율 상향 검토”…靑 “원론적 수준 얘기”
김용범 청와대 정책실장은 이른바 ‘똘똘한 한 채’(투자가치가 높은 고가 1주택)의 보유세·양도세 과세표준 구간을 세분화하고 누진율을 높이는 방안을 검토해야 한다고 밝혔다. 그러나 청와대는 “원론적 수준의 이야기”라며 확대 해석을 경계했다.
김 실장은 16일 공개된 언론 인터뷰에서 “공급 정책이 발표되고 주택 가격이 안정되면 그 다음에는 세금 문제를 고민해봐야 할 것”이라며 “같은 한 채라도 소득세처럼 20억, 30억, 40억원 등 구간을 더 촘촘히 해 보유세를 달리 적용하자는 제안이 있는데, 진지하게 고민해봐야 할 문제”라고 말했다.
부동산 공급과 관련해서는 “(정책당국은) 시장에서 기대하는 수준 이상으로 의욕을 부리고 있는 상황”이라며 “서울 용산지구 같은 경우엔 서울시와도 꽤 의견이 접근해가고 있다”고 말했다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 이와 관련해 브리핑에서 “‘검토할 수 있다’ 정도의 원론적 수준이지 언제 어떻게 해서 어떻게 고치겠다는 구체성을 갖고 있지는 않다”고 밝혔다. 아직 구체성·실행력을 갖춘 정책 방향이 아니라고 ‘톤 다운’한 것이다. 그러면서 “세제 개편과 관련돼서는 신중히 접근할 문제라는 게 청와대 인식”이라고 덧붙였다.
박수현 더불어민주당 수석대변인도 국회에서 기자들과 만나 “현재 당정 간 이 부분에 대해 논의된 바는 없다”고 밝혔다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사