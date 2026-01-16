임이자 재경위원장 “이혜훈 청문회 열 가치 없다…李 책임지라”
임이자 국회 재정경제기획위원장이 16일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회를 열지 않겠다고 밝혔다.
임 위원장은 국회에서 이 후보자 청문회 관련 입장문을 발표하고 “이 후보자 청문회는 열 가치가 없다”며 “후보자 지명 이후 제기된 각종 의혹과 문제, 그리고 그동안 걸어온 길을 돌아볼 때 이 후보자는 검증이 아닌 수사 대상”이라고 말했다.
이어 “각종 의혹에 대한 국회의 자료 제출 요구를 거부하더니 정당한 문제를 제기한 한 국회의원을 오히려 고발하겠다고 한다. 결코 묵과할 수 없는 국민에 대한 심각한 도전”이라며 “각종 의혹에도 불구하고 끝내 지명 철회하지 않는 이재명 대통령이라는 뒷배만 믿고 국회를 기만하고 있다”고 비판했다.
임 위원장은 이 대통령을 향해 “국민이 분노하고 있다”며 “이 지경까지 오고도 이 후보자가 그토록 훌륭한 인재라고 생각한다면 국회를 즈려밟고 지고가든 이고가든 꽃가마를 태우든 하시라. 그 선택의 결과는 온전히 이 대통령의 책임”이라고 목소리를 높였다. 그러면서 “이 대통령의 답변을 기다리겠다”고 강조했다.
임 위원장은 취재진과의 질의응답에서 당초 19일로 예정됐던 인사청문회와 관련해 “조건부 결정이었다”며 “반드시 국회에서 요구하는 자료를 충실히 제출하겠다고 정태호 (더불어민주당) 간사가 담보했고, 그에 대해 상임위 전체회의 때 위원장으로서 ‘자료 제출을 성실히 하지 않을 때 일정을 변경할 수 있다고 이야기했다”고 설명했다.
앞서 재경위 소속 국민의힘 의원들에 따르면 이 후보자는 총 82개 기관을 대상으로 한 2187건의 자료 중 53개 기관의 748건을 제출했다. 하지만 이중 절반이 넘는 415건은 개인정보 미동의 등으로 사실상 내용이 없는 자료라는 게 국민의힘 설명이다.
국민의힘 의원들은 전날 기자들을 만나 “2187건으로 따지면 실제출률은 15% 남짓”이라며 “이 후보자는 국민적 의구심이 가득한 의혹과 관련되거나 불리하게 작용할 자료에 대해서는 모두 ‘개인정보 제공 미동의’를 이유로 제출을 거부했다”고 말했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
