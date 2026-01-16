시사 전체기사

임이자 재경위원장 “이혜훈 청문회 열 가치 없다…李 책임지라”

입력:2026-01-16 17:26
수정:2026-01-16 17:27
공유하기
글자 크기 조정
국회 재정경제기획위원장인 국민의힘 임이자 의원이 16일 국회 재경위원장실에서 이혜훈 기획예산처 후보자 청문회와 관련한 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스


임이자 국회 재정경제기획위원장이 16일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회를 열지 않겠다고 밝혔다.

임 위원장은 국회에서 이 후보자 청문회 관련 입장문을 발표하고 “이 후보자 청문회는 열 가치가 없다”며 “후보자 지명 이후 제기된 각종 의혹과 문제, 그리고 그동안 걸어온 길을 돌아볼 때 이 후보자는 검증이 아닌 수사 대상”이라고 말했다.

이어 “각종 의혹에 대한 국회의 자료 제출 요구를 거부하더니 정당한 문제를 제기한 한 국회의원을 오히려 고발하겠다고 한다. 결코 묵과할 수 없는 국민에 대한 심각한 도전”이라며 “각종 의혹에도 불구하고 끝내 지명 철회하지 않는 이재명 대통령이라는 뒷배만 믿고 국회를 기만하고 있다”고 비판했다.

임 위원장은 이 대통령을 향해 “국민이 분노하고 있다”며 “이 지경까지 오고도 이 후보자가 그토록 훌륭한 인재라고 생각한다면 국회를 즈려밟고 지고가든 이고가든 꽃가마를 태우든 하시라. 그 선택의 결과는 온전히 이 대통령의 책임”이라고 목소리를 높였다. 그러면서 “이 대통령의 답변을 기다리겠다”고 강조했다.

임 위원장은 취재진과의 질의응답에서 당초 19일로 예정됐던 인사청문회와 관련해 “조건부 결정이었다”며 “반드시 국회에서 요구하는 자료를 충실히 제출하겠다고 정태호 (더불어민주당) 간사가 담보했고, 그에 대해 상임위 전체회의 때 위원장으로서 ‘자료 제출을 성실히 하지 않을 때 일정을 변경할 수 있다고 이야기했다”고 설명했다.

앞서 재경위 소속 국민의힘 의원들에 따르면 이 후보자는 총 82개 기관을 대상으로 한 2187건의 자료 중 53개 기관의 748건을 제출했다. 하지만 이중 절반이 넘는 415건은 개인정보 미동의 등으로 사실상 내용이 없는 자료라는 게 국민의힘 설명이다.

국민의힘 의원들은 전날 기자들을 만나 “2187건으로 따지면 실제출률은 15% 남짓”이라며 “이 후보자는 국민적 의구심이 가득한 의혹과 관련되거나 불리하게 작용할 자료에 대해서는 모두 ‘개인정보 제공 미동의’를 이유로 제출을 거부했다”고 말했다.

정우진 기자 uzi@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
정우진 기자
정치부
정우진 기자
612
국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘초등생 살해 교사’ 명재완, 항소심서도 무기징역
이란 군·경, 시위대 유족에 시신 인도 대가로 돈 요구
환율, 다시 1470원대…‘베선트 효과’ 하루 만에 뱉어내
‘공천헌금 1억’ 두고 김경·강선우·전 보좌관 진술 제각각
내란 재판 첫 결론…尹, 체포방해 1심 선고 오늘 TV 생중계
“1000조원 추산” 그린란드 논의, 첫 만남서 ‘평행선’만 그어
서울 아파트값 1년간 8.98% 급등… 文정부 폭등기 때보다 높다
9년의 기다림, 15초의 기적…전신 마비 20대와 아버지의 이야기
국민일보 신문구독