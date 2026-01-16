홍상수·정지영·유재인…베를린영화제가 선택한 한국 감독 3인방

‘그녀가 돌아온 날’은 파노라마, ‘내 이름은’은 포럼, ‘지우러 가는 길’은 제너레이션 부문 초청

제76회 베를린 국제영화제에 초청된 홍상수(왼쪽부터), 정지영, 유재인 감독 (c)위키피디아, CJ ENM, 연합뉴스

2026년 1월부터 한국 영화계에 낭보가 전해졌다. 세계 3대 영화제 중 하나인 제76회 베를린 국제영화제에 홍상수, 정지영, 유재인 감독의 신작이 나란히 공식 초청된 것이다.



먼저 홍상수 감독은 자신의 34번째 장편 신작 ‘그녀가 돌아온 날’로 ‘파노라마’ 부문에 초청받았다. 이번 초청으로 홍 감독은 1997년 ‘돼지가 우물에 빠진 날’로 처음 베를린에 초청된 이후 통산 13번째 베를린 입성이라는 대기록을 세우게 됐다. 특히 2020년부터 올해까지 단 한 해도 거르지 않고 7년 연속 초청이라는 기록을 이어가고 있다. 그동안 경쟁 부문에만 8편이 초청돼 5차례 은곰상을 받는 등 베를린영화제가 사랑하는 거장 중 한 명으로 자리매김했다.



홍상수 감독의 영화 ‘그녀가 돌아온 날’ 스틸컷.

홍 감독이 이번에 초청받은 파노라마 부문은 예술적 완성도는 물론 대중적 호소력과 상업적 잠재력을 동시에 갖춘 작품들을 엄선하는 섹션으로, 전 세계 영화 바이어들의 이목이 가장 집중되는 부문 중 하나다. 초청작 ‘그녀가 돌아온 날’은 독립영화 촬영을 마친 한 여배우가 세 차례의 인터뷰를 마친 뒤, 연기 수업 중 선생님의 요청으로 해당 인터뷰 장면을 재연하려 하지만 정작 내용을 기억해내지 못하는 기묘한 상황을 그린 작품이다. 배우 송선미를 비롯해 조윤희, 박미소 등이 출연한다. 홍 감독의 페르소나인 배우 김민희는 이번 영화의 제작실장으로 참여했다.



또 정지영 감독은 신작 ‘내 이름은’으로 ‘포럼’ 섹션에 이름을 올렸다. 제주 4.3 사건을 배경으로 한 이 영화는 제주 4.3 평화재단 시나리오 대상을 받았고, 제주 도민 등의 후원을 받아 제작됐다. 이름을 버리고 싶어 하는 18세 소년과 이름을 지키고 싶어 하는 어멍(어머니의 제주 방언)의 이야기를 그린 영화는 비극적 역사가 남긴 트라우마를 치유하는 과정을 담았다. 어멍 역의 배우 염혜란은 압도적인 존재감을 선보일 예정이다. 베를린영화제 포럼 부문은 독창적이고 도전적인 색채를 가진 작품을 선보이는 섹션으로 2024년 영화 ‘파묘’가 초청됐다.



정지영 감독의 신작 ‘내 이름은’ 포스터.

유재인 감독의 장편 데뷔 영화 ‘지우러 가는 길’은 ‘제너레이션 14플러스’ 경쟁 부문에 초청됐다. ‘제너레이션’은 아동·청소년의 삶과 성장을 다룬 작품을 소개하는 부문으로 일부는 경쟁 방식으로 진행된다. 앞서 김보라 감독의 ‘벌새’, 김혜영 감독의 ‘괜찮아 괜찮아 괜찮아’가 해당 부문에 초청돼 수상했다.



유재인 감독의 장편 데뷔 영화 ‘지우러 가는 길’의 스틸컷

‘지우러 가는 길’은 담임 선생님과 비밀 연애를 한 고등학생 윤지가 불법 낙태약을 구매하기 위한 여정을 담은 영화로 한국영화아카데미(KAFA) 졸업 작품이다. 지난해 열린 제30회 부산국제영화제에서 ‘뉴 커런츠상’을 받고 주역을 맡은 이지원이 경쟁 부문에서 배우상을 차지했다.



한편, 제76회 베를린 국제영화제는 오는 2월 12일부터 22일까지 열흘간 독일 베를린에서 개최된다. 영화제의 꽃이라 불리는 경쟁 부문 초청작은 오는 20일 공식 기자회견을 통해 추가로 발표될 예정이다. 이번 영화제 심사위원장은 거장 빔 벤더스가 맡았으며, 배우 양자경은 명예 황금곰상을 수상한다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



