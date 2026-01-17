하버드도 밀렸다…논문으로 본 대학 1위 차지한 ‘이 나라’
지난해 연구 성과 1위 대학은 中 저장대
세계 주요 대학들의 연구 성과를 기준으로 한 국제 평가에서 중국 대학들의 약진이 두드러졌다. 반면 미국 대학들은 하버드대를 제외하면 상위권에서 대부분 밀려난 것으로 나타났다.
15일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 중국 대학들이 정부 지원을 바탕으로 연구 역량을 빠르게 끌어올리며 미국을 포함한 주요 국가 대학들과의 경쟁에서 앞서고 있는 것으로 나타났다.
네덜란드 라이덴대 과학기술연구센터(CWTS)가 발표한 2025년 라이덴 랭킹에 따르면 전 세계에서 가장 많은 연구 성과를 낸 대학은 중국 저장대로 집계됐다. 상위 10위권에는 저장대를 포함해 중국 대학이 7곳이나 이름을 올렸다.
20년 전만 해도 상위 10위권에는 미국 대학이 7곳 포진했지만, 이번 순위에서 미국 대학은 하버드대가 유일했다. 하버드대는 영향력이 높은 논문 수에서는 1위를 유지했으나, 전체 연구 생산성 기준 순위는 3위로 내려갔다.
라이덴 랭킹은 학술지 논문 발표량과 인용 횟수를 토대로 대학의 연구 생산성과 영향력을 평가한다.
다른 국제 평가에서도 유사한 흐름이 나타났다. 튀르키예 중동기술대학교(METU) 정보학연구소가 발표한 학술 성과 기반 세계 대학 순위에서는 하버드대가 1위를 차지했지만, 중국 대학 4곳이 톱10에 포함됐다.
전문가들은 미국 대학들의 연구 성과가 감소했다고 보기는 어렵다고 평가한다. 스탠퍼드대, 펜실베이니아대, 미시간대, 존스홉킨스대 등은 20년 전보다 더 많은 연구 성과를 내고 있다. 다만 중국 대학들의 연구 투자와 성과 증가 속도가 이를 앞지르면서 국제 순위에서 역전 현상이 나타나고 있다는 분석이다.
라파엘 레이프 전 매사추세츠공과대(MIT) 총장은 최근 “중국에서 나오는 논문의 수와 질은 매우 높으며, 미국의 성과를 압도하고 있다”고 말했다.
중국 대학들의 약진 배경으로는 정부의 대규모 투자와 정책 지원이 꼽힌다. 시진핑 중국 국가주석은 지난해 연설에서 “과학기술 혁명은 강대국 간 경쟁과 맞물려 있다”고 언급하며 연구 분야의 중요성을 강조한 바 있다.
반면 도널드 트럼프 미국 행정부는 대학 연구 예산을 수십억 달러 규모로 삭감했고, 반이민 정책으로 유학생과 연구자 유치에도 제동이 걸렸다. 지난해 8월 기준 미국 입국 유학생 수는 전년 대비 19% 감소했다. 폴 모즈그레이브 조지타운대 교수는 “대학의 질은 국가 경쟁력과 직결된다”고 말했다.
