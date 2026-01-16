‘2차 특검법’ 본회의 통과…민주·조국당이 특검 추천

16일 국회에서 열린 1월 임시국회 본회의에서 윤석열ㆍ김건희에 의한 내란ㆍ외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안이 국민의힘이 불참한 채 더불어민주당 주도로 처리되고 있다. 연합뉴스

법안에 따르면 민주당과 비교섭단체 중 의석수가 가장 많은 조국혁신당이 특검 후보자를 1명씩 추천하고 대통령이 1명을 임명한다. 수사 기간은 최장 170일이다. 준비 기간은 20일, 수사 기간 90일이며 30일씩 두 차례 연장할 수 있다.