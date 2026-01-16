‘2차 특검법’ 본회의 통과…민주·조국당이 특검 추천
더불어민주당 등 여권 주도로 일명 ‘2차 종합특검법’이 국회 본회의를 통과했다.
16일 국회 본회의에서 ‘윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상 규명을 위한 특검 임명 등에 관한 법률안’이 재석 174인 중 찬성 172표, 반대 2표로 가결됐다. 국민의힘은 표결에 불참했다. 개혁신당의 경우 천하람 개혁신당 원내대표와 이주영 의원이 표결에 참여해 반대표를 던졌다.
2차 종합특검법은 12·3 비상계엄과 관련한 내란·외환 혐의 사건과 함께 윤석열 전 대통령 부부를 둘러싼 각종 선거·권력 개입 의혹을 전반적으로 수사하는 내용을 골자로 한다. 법안에 따르면 민주당과 비교섭단체 중 의석수가 가장 많은 조국혁신당이 특검 후보자를 1명씩 추천하고 대통령이 1명을 임명한다. 수사 기간은 최장 170일이다. 준비 기간은 20일, 수사 기간 90일이며 30일씩 두 차례 연장할 수 있다.
국민의힘은 강하게 반발했다. 곽규택 국민의힘 원내수석대변인은 “민주당은 다가오는 6월 지방선거를 앞두고 ‘내란 몰이’라는 정치적 공세를 위해 신속한 특검을 외치면서도 정작 국민적 의혹이 집중된 ‘통일교 게이트와 공천 헌금 의혹’에 대해서는 철저히 침묵하고 있다”며 “자신들을 향한 의혹에는 눈을 감은 채 상대를 향한 특검만을 남발하는 태도를 과연 공정과 책임의 정치라 할 수 있겠나”라고 논평했다.
