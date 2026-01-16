4만명분 필로폰 제주에 밀반입 한 중국인…징역 15년 구형

제주공항으로 필로폰 1.1㎏ 들여와



약 4만명이 투약할 수 있는 필로폰 1.1㎏ 상당을 제주로 밀반입 한 30대 중국인에게 중형이 구형됐다.



16일 법조계에 따르면 제주지검은 전날 제주지법 형사2부 심리로 열린 30대 중국인 A씨의 결심 공판에서 A씨에게 징역 15년형을 구형했다.



A씨는 지난해 10월 23일 오후 태국 수완나품 국제공항에서 필로폰 1.1㎏이 든 여행용 가방을 들고 이튿날인 24일 싱가포르 창이국제공항을 거쳐 제주공항에 입국한 혐의(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의)로 재판에 넘겨졌다.



필로폰을 제주로 들여온 A씨는 이후 제주시 조천읍 한 호텔 객실에 머물며 소셜네트워크서비스에 “서울까지 물건을 전달해 줄 사람을 찾는다”는 내용의 일당 30만원짜리 고액 아르바이트 모집 게시물을 올렸다.



A씨의 범행은 해당 게시물을 보고 A씨로부터 가방을 전달받은 20대 한국인이 같은 달 27일 경찰에 신고하면서 드러났다. 당국에 압수된 필로폰 1.1㎏은 통상 1회 투여량 0.03ｇ을 기준으로 약 4만명이 투약할 수 있는 양이다.



A씨는 재판에서 가방 안에 필로폰이 있다는 사실을 인지하지 못했다고 주장했다.



A씨에 대한 선고공판은 오는 2월 5일 열릴 예정이다.



제주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



