코스피, 사상 첫 4800선 돌파…“1월 안에 5000피 간다”
코스피가 16일 사상 처음으로 4800선을 돌파하며 장중 전체 시가총액이 4000조원을 넘어섰다. 역사적인 ‘코스피 5000’ 달성은 1분기는 물론, 1월 안에도 가능하다는 전망이 나온다.
이날 코스피는 전장보다 43.19 포인트(0.90%) 오른 4840.74에 거래를 마감했다. 11거래일 연속 오르며 2019년 9월 4~24일(13거래일), 2006년 3월 23일~4월 7일(12거래일) 다음으로 가장 긴 연속 상승일을 기록했다.
지수는 전날 기록한 장중 사상 최고가(4797.55)를 한 번 더 갈아치웠다. 장중 4855.61까지 오르며 장중과 종가 모두 사상 최고치를 새로 썼고, 코스피 전체 시가총액은 4000조원을 웃돌았다.
기관이 3384억원, 외국인이 4071억원 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 개인은 9385억원 순매도했다. 코스닥 지수는 3.43 포인트(0.36%) 오른 954.59에 장을 끝냈다.
이날 코스피 상승세를 이끈 건 반도체주였다. 삼성전자는 이날 전장보다 5000원(3.47%) 오른 주당 14만8900원에 거래를 마쳤다. 장중엔 14만9500원까지 상승해 ‘15만 전자’에 한 발 가까워졌다. SK하이닉스도 0.93% 오른 75만6000원에 거래를 마감했다.
코스피 5000 달성 시기를 당초 예상보다 당길 수 있다는 전망도 나온다. 이경민 대신증권 연구원은 “(코스피 5000 도달은) 1분기가 아니라 1월에도 가능해 보인다”며 “기업들의 실적이 기대에 부합하는지가 관건”이라고 말했다. 다만 “원·달러 환율이 1480원을 넘어설 경우 외국인 투자자의 심리가 위축될 수 있다”고 덧붙였다.
원·달러 환율은 전날 대비 3.9원 올라 1473.6원에 거래를 마쳤다. 전날 스콧 베선트 미국 재무장관의 이례적인 구두 개입에 10거래일 연속 상승 흐름이 꺾이는 듯했으나 하루 만에 다시 상승세로 돌아섰다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사