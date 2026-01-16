코스피, 사상 첫 4800선 돌파…“1월 안에 5000피 간다”

16일 서울 중구 우리은행 본점 로비 금융전광판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 43.19 포인트(0.90%) 오른 4840.74에 장을 마감했다. 연합뉴스

코스피가 16일 사상 처음으로 4800선을 돌파하며 장중 전체 시가총액이 4000조원을 넘어섰다. 역사적인 ‘코스피 5000’ 달성은 1분기는 물론, 1월 안에도 가능하다는 전망이 나온다.

4855.61까지 오르며 장중과 종가 모두 사상 최고치를 새로 썼고,

다.