트럼프가 예산 끊은 자유아시아방송 대북 방송 재개

입력:2026-01-16 16:12
다음 주말 디지털 콘텐츠 제작 시작

김정은 북한 국무위원장이 지난 10일 평양 화성지구 4단계 1만 세대 건설사업을 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 11일 보도했다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 집권 2기에서 지난해 예산 삭감으로 방송 제작을 중단했던 자유아시아방송(RFA)이 대북 방송을 재개한다고 로이터통신이 15일(현지시간) 보도했다.

로이터에 따르면 미국 워싱턴DC에 본사를 둔 RFA는 이르면 다음 주말부터 북한과 관련한 디지털 콘텐츠 제작을 개시하고 라디오 방송도 순차적으로 재개할 계획이다.

RFA는 “북한 주민이 신뢰할 수 있는 정보원을 거의 접할 수 없는 상황에서 검열되지 않은 우리의 보도가 수행하는 중대한 역할을 인식하며 서비스 재개를 결정했다”고 설명했다.

RFA는 미국 연방의회가 제정한 국제방송법에 따라 설립된 공영 국제방송이다. 트럼프 대통령은 지난해 3월 RFA 감독기관인 미 글로벌미디어국(USAGM)의 인력과 기능을 최소화하는 행정명령을 승인했다.

자금난에 빠진 RFA는 최소 인력으로 운영하다가 일시적으로 뉴스 서비스를 중단했다.

김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
