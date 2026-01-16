부천 금은방 여주인 살해 40대…계획적 범행 정황
준비한 옷으로 갈아입고 도주
여성 혼자 운영하는 금은방 노려
경기 부천 한 금은방에서 여주인을 살해하고 도주한 40대가 계획적으로 범행을 저지른 것으로 확인됐다.
경기 부천원미경찰서는 강도살인 혐의로 40대 A씨의 구속영장을 신청할 예정이라고 16일 밝혔다.
A씨는 지난 15일 낮 12시7분쯤 경기 부천시 원미구 한 금은방에서 주인인 50대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 뒤 귀금속 50여점(시가 2000만원 상당)과 현금 200만원을 빼앗아 도주한 혐의를 받고 있다.
A씨는 범행 이후 미리 챙겨온 정장으로 갈아입은 뒤 입었던 옷을 길거리에 버린 채 여러 차례 택시를 타고 서울 종로구까지 달아난 것으로 조사됐다.
경찰은 현장 CCTV 등을 분석해 용의자를 특정한 뒤 서울경찰청과의 공조를 통해 사건 발생 5시간여 만인 15일 오후 5시34분쯤 서울 종로구에서 A씨를 긴급체포했다.
A씨는 훔친 귀금속을 금은방 여러 곳에서 되팔았고, 검거 당시 범행에 사용한 흉기와 현금, 여권 등은 소지 중이었던 것으로 파악됐다.
A씨는 경찰에서 “빚이 많아 범행을 저질렀다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
A씨는 B씨와 서로 모르는 사이로 여성 혼자 운영하는 금은방을 범행 대상으로 노린 것으로 조사됐다.
사건 당시 B씨의 남편은 금은방에서 쓰러진 B씨를 발견한 뒤인 15일 오후 1시1분쯤 “아내가 흉기에 찔렸다”고 119에 신고했다. B씨는 가슴 등을 크게 다쳐 심정지 상태로 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
경찰은 추후 A씨의 신상정보 공개 여부도 검토할 예정이다. 또한 A씨가 계획적으로 범죄를 저지른 것으로 보고 구체적인 범행 경위를 조사할 계획이다.
경찰 관계자는 “장물을 사들인 금은방들에 대해서도 범죄 혐의점이 있는지 수사할 예정”이라고 말했다.
부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
