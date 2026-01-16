넷마블, ‘일곱 개의 대죄: 오리진’ 출시 3월로 연기
넷마블이 오픈월드 액션 RPG ‘일곱 개의 대죄: 오리진’의 출시일을 3월로 늦춘다.
넷마블은 일곱 개의 대죄 개발자 노트를 통해 지난해 11월 진행한 비공개 시범 테스트(CBT)로부터 확인된 개선사항을 발표하고, 게임의 출시일을 기존 1월에서 3월로 연기한다고 16일 밝혔다.
게임 개발을 총괄하는 넷마블에프앤씨 구도형 PD는 지난해 11월 CBT에서 수집한 이용자 의견과 플레이 데이터를 종합적으로 검토한 결과 전투 시스템 개편과 탐험 편의성 강화가 필요하다고 설명했다.
개선 작업은 ▲조작성 ▲전투 시스템 ▲UI/UX 등 3가지 방향으로 진행된다. 우선 캐릭터를 더 자유롭게 조작할 수 있도록 만들고 동작 간 연계를 빠르게 이어 몰입감을 높일 계획이다. 또 테스트에서 좋은 평가를 받은 태그 액션과 버스트 시스템의 핵심은 유지·강화하되 회피·합기 등을 개선하며, 표준적인 키 매핑을 적용해 직관적인 조작 환경을 제공하고 길 찾기 기능을 강화할 예정이다.
구 PD는 개발자 노트를 통해 “일부 항목은 비교적 빠른 개선이 가능했지만, 상당수의 항목은 단순한 수치 조정을 넘어 게임 구조 전반에 대한 재검토와 시스템 단위의 개선이 필요하다는 결론에 이르렀다”고 말했다.
이어 “개발진은 ‘약속된 일정에 맞춰 선보이는 것’과 ‘확실한 개선을 통해 완성도를 높이는 것’ 사이에서 깊이 고민했다”면서 “결국 확인된 문제점들을 근본적으로 해결하는 것이 무엇보다 중요하다는 결론에 이르렀고, 기대에 부응하기 위해 정식 출시 일정을 3월로 조정하기로 결정했다”고 덧붙였다.
구 PD는 “출시일 변경으로 기다려 주신 이용자분들께 죄송한 마음이 크다”며 “미룬 시간만큼 완성도를 높여 3월에는 만족스러운 경험을 전해드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
