네이버·카카오·NC “불참”, KT “미정”…국가대표 AI 패자부활전 난항
정부가 추진 중인 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델(독파모)’ 프로젝트 ‘패자부활전’이 참가자 모집 단계부터 난항을 겪고 있다. 1차 평가에서 탈락한 네이버클라우드와 NC AI는 물론 카카오도 불참 의사를 밝혔다. KT 역시 아직 정해진 게 없다는 입장이다.
16일 정보기술(IT) 업계에 따르면 현재까지 주요 기업 가운데 독파모 추가 공모 참여 의사를 밝힌 곳은 없는 상황이다. 네이버클라우드는 전날 독파모 1차 평가 결과 공개 이후 “과학기술정보통신부의 판단을 존중한다”며 “패자부활전 출전을 검토하고 있지 않다”고 공식 입장을 밝혔다.
같은 날 카카오 관계자도 “독파모 프로젝트에 재도전하지 않을 계획”이라고 전했다. 최근 성능을 인정 받은 자체 개발 AI 모델 ‘카나나’를 기반으로 AI 사업을 확장하겠다는 구상이다.
네이버클라우드와 함께 1차 탈락한 NC AI 역시 패자부활전에 나가지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 이번에 개발한 파운데이션 모델과 컨소시엄 파트너십을 토대로 산업 특화 AI, 피지컬 AI 등 관련 기술을 자체적으로 고도화하겠다는 방침이다.
당초 과기정통부는 전날 5개 정예팀 중 한 팀만 탈락시킬 예정이었으나, 두 팀을 떨어트리고 상반기 중 한 팀을 추가 선발하는 것으로 노선을 변경했다. 그러면서 네이버클라우드와 NC AI는 물론 과거 5개 정예팀 선발 당시 탈락했던 카카오와 KT, 모티프테크놀로지스, 코난테크놀로지, 한국과학기술원(KAIST) 컨소시엄에도 다시 기회를 주기로 했다.
갑작스러운 재공모 소식에 KT를 비롯한 기업들은 참여 여부를 결정하지 못한 채 내부적으로 논의를 이어가는 상황인 것으로 전해졌다.
IT 업계 관계자는 “패자부활전을 통해 갑작스럽게 프로젝트 참여 기회를 얻는다고 해도 단기간에 큰 성과를 낼 수 있을지 미지수”라며 “기존 탈락했던 팀들의 경우 두 번 탈락하는 상황이 벌어진다면 오히려 리스크가 큰 선택일 수 있다”고 말했다.
