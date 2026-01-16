‘친구 아내와 불륜’…프레디 머큐리 숨겨진 딸, 투병 중 사망
세계적인 록밴드 ‘퀸’(Queen)의 보컬 프레디 머큐리의 숨겨진 딸이 암 투병 중 숨을 거뒀다. 향년 48세.
15일(현지시각) 영국 매체 데일리메일에 따르면 프레디 머큐리의 딸 유족은 “고인이 오랜 암 투병 끝에 사망했다”고 밝혔다. 고인은 ‘비비(Bibi)’라는 예명으로만 알려져 있다.
고인의 남편인 토마스는 데일리메일에 “희귀 척추암인 척삭종(chordoma)과 오랜 시간 싸운 끝에 평온하게 세상을 떠났다”며 “비비는 이제 사랑하는 아버지와 함께 마음의 안식처에서 쉬고 있을 것”이라고 전했다. 고인에게는 9세와 7세의 두 아들이 있다.
비비는 어린 나이에 희귀암 진단을 받았다. 한 차례 관해 판정을 받기도 했으나 병이 재발해 평생 투병 생활을 이어온 것으로 전해졌다. 의사였던 그는 가족과 함께 프랑스에 거주해왔다. 사망 후 유골은 알프스 상공에 뿌려졌다.
앞서 작가 레슬리 앤 존스는 지난해 여름 출간한 저서 ‘러브, 프레디’를 통해 “프레디 머큐리가 1976년 친구 아내와 불륜을 저질러 딸을 낳았다”며 “딸을 비비라고 불렀고 이를 뒷받침할 DNA 검사 결과도 있다”고 주장했다. 비비는 2021년 레슬리 앤 존스에게 직접 연락해 프레디 머큐리의 전기를 공동 집필하기도 했다.
