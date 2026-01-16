시사 전체기사

여야 지도부 초청 오찬 간담회장으로 향하는 이 대통령

입력:2026-01-16 15:22
공유하기
글자 크기 조정

이재명 대통령이 16일 여야 지도부 초청 오찬 간담회를 갖기 위해 청와대 상춘재로 가고 있다.

김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘초등생 살해 교사’ 명재완, 항소심서도 무기징역
이란 군·경, 시위대 유족에 시신 인도 대가로 돈 요구
환율, 다시 1470원대…‘베선트 효과’ 하루 만에 뱉어내
‘공천헌금 1억’ 두고 김경·강선우·전 보좌관 진술 제각각
내란 재판 첫 결론…尹, 체포방해 1심 선고 오늘 TV 생중계
“1000조원 추산” 그린란드 논의, 첫 만남서 ‘평행선’만 그어
서울 아파트값 1년간 8.98% 급등… 文정부 폭등기 때보다 높다
9년의 기다림, 15초의 기적…전신 마비 20대와 아버지의 이야기
국민일보 신문구독