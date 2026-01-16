컴투스위드, 경기도교육감 감사장 받았다
컴투스의 오케스트라 자회사형 장애인 표준사업장 ‘컴투스위드’가 특수교육활동에 기여한 공로를 인정받아 경기도교육청으로부터 교육감 감사장을 받았다고 16일 밝혔다.
컴투스위드는 컴투스홀딩스, 컴투스, 컴투스플랫폼 등 3사가 설립한 오케스트라 형태의 자회사형 장애인 표준사업장이다. 장애인 예술가들에게 안정적인 일자리와 전문적인 성장 기회를 제공하고 있다.
이번 감사장은 경기도교육청이 경기도 내 특수교육 대상 학생들의 교육 환경 개선과 복지 증진에 기여한 기관에 수여하는 것으로, 컴투스위드는 지속적인 문화 예술 기반 특수교육 지원 활동 측면에서 높은 평가를 받았다.
경기도교육청은 윈드 오케스트라의 공연 활동이 특수학교 학생들의 정서적 안정에 기여했을 뿐 아니라 장애 예술가들의 활발한 사회 활동 참여를 보여줌으로써 장애 인식 개선이라는 교육적, 사회적 가치를 효과적으로 전달한 공로를 높게 평가했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
