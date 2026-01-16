현대차그룹, AI·자율주행 전문가 잇단 영입…박민우 이어 밀란 코박 합류
현대자동차그룹이 인공지능(AI)·자율주행 분야 글로벌 인재를 연이어 영입하며 ‘피지컬 AI’ 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 엔비디아·테슬라 출신 박민우 박사를 AVP본부장 겸 포티투닷 사장으로 영입한 데 이어, 테슬라 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 총괄을 지낸 밀란 코박을 자문역으로 맞이했다.
현대차그룹은 16일 코박을 그룹 자문으로 선임하고, 로봇 계열사 보스턴다이나믹스의 사외이사로도 합류시킬 예정이라고 밝혔다. 코박은 테슬라 재직 시절 오토파일럿과 옵티머스 개발을 이끈 핵심 인물로, 비전 기반 엔드투엔드 학습, 자체 칩 통합 등 자율주행 기술의 방향성을 제시한 것으로 평가받는다. 현대차그룹에서는 AI·엔지니어링 전략 전반에 대한 조언 역할을 맡게 된다.
특히 코박의 합류는 보스턴다이나믹스의 로봇 사업에도 힘을 실을 전망이다. 스팟·스트레치·아틀라스 등 주력 로봇의 상용화와 산업 현장 적용을 가속화하는 중장기 전략 수립에 참여하며, 제조·물류 등 그룹 전반의 로보틱스 활용 범위를 넓히는 데 기여할 것으로 기대된다.
앞서 합류한 박민우 사장은 자율주행 소프트웨어와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 분야의 리더로, AVP본부와 포티투닷을 이끌며 그룹 내 자율주행 개발을 총괄하고 있다. 현대차그룹 최연소 사장이자 성과 중심의 인사 기조를 보여주는 사례로도 해석된다.
현대차그룹의 연이은 외부 전문가 영입은 자율주행·로보틱스 분야 리더십 공백을 최소화하고, AI가 실제 물리 세계에서 작동하는 ‘피지컬 AI’ 전략을 구체화하기 위한 포석으로 읽힌다. 정의선 회장이 신년사와 CES 2026에서 강조한 미래 전략과도 맞물린 행보다.
정 회장은 “피지컬 AI로 중심이 이동할수록 현대차그룹이 보유한 자동차, 로봇과 같은 ‘움직이는 실체’와 ‘제조 공정’ 데이터의 가치는 희소성을 더해갈 것이며, 이는 빅테크 기업들이 쉽게 모방할 수 없는 우리만의 강력한 무기”라며 “데이터와 자본, 제조 역량을 갖춘 현대차그룹에 AI는 충분히 승산 있는 게임”이라고 말했다.
