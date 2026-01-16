강남 구룡마을 화재 8시간만에 완진…인명피해 없어
서울 강남구 개포동 구룡마을에서 발생한 대형 화재가 약 8시간 만에 모두 진화됐다.
소방청에 따르면 16일 오전 5시쯤 구룡마을 4지구에서 원인 미상의 화재가 발생했다. 임시 임시 건물이 밀집한 지역 특성상 불길은 인접한 6지구까지로 빠르게 번졌다. 5지구와 7지구는 연소 확대를 차단해 직접적인 피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.
소방당국은 오전 5시 10분 소방대응 1단계를 발령했다. 화재 규모가 커지자 오전 8시49분 대응 2단계로 상향해 가용 소방력을 총동원했다.
오전 11시 34분쯤 화재를 초진해 대응 단계를 하향 조정했으며, 오후 1시 28분에 완전 진압했다. 현재는 잔불 정리와 피해 수습이 진행 중이다.
이 화재로 구룡마을 4지구 35가구 59명, 5지구 39가구 68명, 6지구 91가구 131명 등 총 165가구 258명이 대피했다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.
소방당국은 인원 324명과 장비 106대를 투입해 진화 작업을 벌였다. 안개와 미세먼지로 소방헬기 투입이 지연됐으나 기상 여건이 호전되면서 오후 12시29분부터 헬기가 투입돼 공중에서 잔불 정리를 이어갔다.
서울 강남소방서는 긴급구조통제단을 가동하고 드론과 굴삭기 등을 투입해 연소 확대 차단에 주력했다. 현장 인근에 임시의료소를 설치해 다수 사상자 발생 가능성에 대비했다.
서울시는 구룡중학교에 임시대피소를 마련하고 추가 숙소를 확보해 이재민 지원에 나섰다.
소방청은 국가소방동원령을 발령해 경기·인천 지역의 대용량 물탱크차와 중앙119구조본부 수도권 119 특수구조대의 고성능펌프차를 현장에 투입했다.
소방당국은 잔불 정리가 마무리되는 대로 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사할 계획이다.
