강남 구룡마을 화재 8시간만에 완진…인명피해 없어

16일 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 한 주민이 화재 현장을 살피고 있다. 연합뉴스

이 화재로 구룡마을 4지구 35가구 59명, 5지구 39가구 68명, 6지구 91가구 131명 등 총 165가구 258명이 대피했다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

16일 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 소방관들이 잔불을 진압하고 있다. 연합뉴스

16일 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 소방관들이 화재를 진압하고 있다. 연합뉴스