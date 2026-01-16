크래프톤, ‘하이파이 러시’ 실물 에디션 사전 예약 시작
크래프톤이 리듬 액션 게임 ‘하이파이 러시’의 콘솔 실물 에디션 판매의 사전 예약을 시작한다고 16일 밝혔다.
하이파이 러시는 음악의 비트에 맞춰 전투와 액션이 전개되는 리듬 액션 장르 게임이다. 2023년 더 게임 어워드(TGA)에서 최고의 오디오 디자인상을, 제20회 BAFTA 게임 어워즈에서 애니메이션상을 수상했다.
사전 예약 패키지는 구성에 따라 ▲리듬 에디션 ▲스미지 에디션 ▲프로젝트 암스트롱 에디션 등 3종으로 나뉜다. 리듬 에디션엔 실물 게임 디시크와 케이스, 북클릿, DLC 코스튬 팩 3종이 포함된다. 스미지 에디션은 리듬 에디션의 구성에 개발자 노트가 포함된 사운드 트랙 CD 3장, 게임 캐릭터 테마의 수납 박스가 추가된다. 암스트롱 에디션은 추가로 미니어처 기타 레플리카, 8인치 캐릭터 봉제 인형, 90페이지 분량의 하드커버 아트북이 들어간다.
크래프톤은 미국의 게임 패키지 전문 유통사 리미티드 런 게임즈와 협력해 사전 예약을 진행한다. 17일부터 3월2일까지 리미티드 런 게임즈 공식 웹사이트를 통해 예약 신청을 받는다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사