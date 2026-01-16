크래프톤, ‘하이파이 러시’ 실물 에디션 사전 예약 시작

크래프톤 제공

사전 예약 패키지는 구성에 따라 ▲리듬 에디션 ▲스미지 에디션 ▲프로젝트 암스트롱 에디션 등 3종으로 나뉜다. 리듬 에디션엔 실물 게임 디시크와 케이스, 북클릿, DLC 코스튬 팩 3종이 포함된다. 스미지 에디션은 리듬 에디션의 구성에 개발자 노트가 포함된 사운드 트랙 CD 3장, 게임 캐릭터 테마의 수납 박스가 추가된다. 암스트롱 에디션은 추가로 미니어처 기타 레플리카, 8인치 캐릭터 봉제 인형, 90페이지 분량의 하드커버 아트북이 들어간다.