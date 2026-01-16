시사 전체기사

스마일게이트, 스토브인디 어워즈 개최

2026-01-16
​스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브가 지난 한 해 동안의 인디게임을 조명하는 ‘2025 스토브인디 어워즈’를 개최한다.

​올해 후보작에는 RPG부터 공포, 서브컬처까지 다채로운 장르를 아우르는 총 21종의 타이틀이 이름을 올렸다. ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’를 비롯해 ‘이터널 스트랜드’, ‘골목길 : 귀흔’, ‘요그 소토스의 정원’ 등 쟁쟁한 작품들이 경합을 벌인다. 최종 수상작은 스토브인디의 내부 심사 점수와 이용자들의 참여 요소를 종합적으로 반영해 선정될 예정이다.

​스토브는 어워즈 개최를 기념해 오는 25일까지 21종의 후보작 전체에 대해 타이틀별 15% 전용 할인 쿠폰을 제공한다. 또한 스토브 스토어 내 모든 게임에 적용 가능한 10% 할인 쿠폰을 매일 1장씩 추가로 지급한다.

​이용자가 직접 수상자를 결정하는 참여형 투표도 강화됐다. ‘두근두근 서브컬처’, ‘베스트 로컬라이저’, ‘베스트 얼라이언스’, ‘크리에이터 스포트라이트’ 등 4개 부문은 100% 이용자 투표 결과만으로 수상작이 결정된다.

또한 후보작 중 기억에 남는 게임에 응원 댓글을 남긴 이용자들에게는 추첨을 통해 경품을 증정하는 이벤트도 함께 열린다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

