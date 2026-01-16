스마일게이트, 스토브인디 어워즈 개최

운 장르를

아우르는 총 21종의 타이틀이 이름을 올렸다. ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’를 비롯해 ‘이터널 스트랜드’, ‘골목길 : 귀흔’, ‘요그 소토스의 정원’ 등 쟁쟁한 작품들이 경합을 벌인다. 최종 수상작은 스토브인디의 내부 심사 점수와 이용자들의 참여 요소를 종합적으로 반영해 선정될 예정이다.