‘킥라니·꼬리물기’ 집중 단속…개인형 이동장치·음주 교통사고 큰 폭 감소
서울경찰청은 지난해 11월초부터 시작한 ‘서울교통 Re-디자인’ 프로젝트 시행 두 달 만에 교통사고가 4.5% 감소했다고 16일 밝혔다.
서울경찰청이 지난해 11월 3일부터 12월 31일까지 교통사고를 분석한 결과 직전 2개월(2025년 9~10월) 대비 전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM) 관련 음주 교통사고는 26.9% 감소한 것으로 나타났다. 음주 교통사고와 이륜차 교통사고도 각각 16.7%와 6.8% 감소했다.
경찰은 해당 기간동안 주요 교차로 꼬리물기와 끼어들기 단속, 킥보드와 이륜차 인도주행, 스쿨존 등굣길 음주운전 등 시민들의 불편이 큰 사안에 대해 집중단속을 실시했다. 또 강남역 등 대로변에서 대대적인 음주단속을 펼치기도 했다.
서울교통 Re-디자인 프로젝트는 시민들의 일상과 밀접한 교통환경 불편 요인을 개선하고 안전한 교통문화를 조성하는 차원에서 시행되고 있다. 서울경찰청과 서울시, 자치경찰위원회, 한국도로교통공단 등 관계기관이 참여하고 있다. 시민들로부터 위험하거나 불편하다고 느끼는 교통환경과 교통문화에 대한 의견도 접수받는다. 지난해 11~12월 접수된 시민제안은 총 2315건이었고 개선과제로 채택된 1813건 가운데 1198건(52%)이 완료됐다.
시민들이 직접 참여한 교통개선 과제가 현장에서 해결되다보니 체감만족도가 높다고 경찰은 밝혔다. 서울경찰청이 지난 2~7일 시민제안자 608명에게 온라인 설문조사를 실시한 결과 긍정 평가가 86%로 나타났다. 만족하는 이유로는 ‘피드백을 잘 해줘서’ ‘제안한 내용이 잘 반영돼서’라는 답변이 많았다.
박정보 서울경찰청장은 “속 시원한 교통단속은 단속 자체가 목적이 아니라 서로가 배려하면서 도로 위에서 마음이 편안한 교통문화를 조성하는 것이 주된 목적”이라며 “대한민국의 표준이 되는 서울의 교통환경과 교통문화를 만들 수 있기를 고대한다”고 말했다.
