만취운전 50대, 7번 사고 내 6명 다쳐…결국 구속

입력:2026-01-16 14:43
7시간 걸쳐 도심서 음주운전


만취 상태로 차량을 몰다 7번의 사고를 내 6명을 다치게 한 50대가 구속됐다.

광주 서부경찰서는 지난해 11월 8일 오후 6시40분부터 다음날 오전 1시쯤까지 광주 동구와 서구, 남구 일대에서 음주운전 사고를 잇따라 내 운전자 6명을 다치게 한 혐의(특정범죄가중처벌법상 도주 치상 등)로 50대 A씨를 구속했다고 16일 밝혔다.

조사 결과 A씨는 운전면허 취소 수치에 해당하는 만취 상태에서 차량을 몰다 7번 접촉사고를 내, 사고 피해 운전자 6명을 다치게 한 것으로 드러났다.

경찰은 A씨가 정당한 이유 없이 조사에 불출석한 점과 사안의 중대성을 고려해 사전구속영장을 신청, 전날 법원으로부터 영장을 발부받았다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

