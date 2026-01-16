광주시·전남도 “통합특별시, 정부 통 큰 인센티브 환영”
강기정 광주시장 “새로운 성장 축”
김영록 전남지사 “미래를 향해서”
정부가 16일 통합특별시에 대한 파격적인 지원을 약속한 데 대해 광주시와 전남도가 일제히 환영의 뜻을 밝혔다.
강기정 광주시장은 이날 오전 시청 기자실에서 기자간담회를 열고 “국무총리께서 직접 통합 특별시에 대한 획기적인 지원방안을 신속히 발표해 주신 데 대해 감사드린다”며 “이번 지원은 단순한 재정 투자를 넘어 광주·전남이 하나의 생활권이자 하나의 경제권으로 도약하는 출발점이 될 것”이라고 말했다.
강 시장은 “이번 인센티브는 인구 유입과 소득 증가, 양질의 일자리 창출로 이어져 지역경제 전반에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”며 “이제 중요한 것은 시민 의견을 듣는 일과 빠른 입법”이라고 강조했다.
이어 “광주시와 전남도는 국회, 중앙정부와 상시적 협력을 통해 광주전남을 반드시 실현하고, 대한민국의 새로운 성장축을 만들어 내겠다”고 밝혔다.
강 시장은 특히 정부 재정지원 발표의 상징적 의미를 언급하며 “이번 발표는 예산 규모 약 25조원에 이르는 ‘광주전남특별시’ 탄생을 예고하는 것”이라며 “이는 서울·경기에 이은 세 번째 규모로, 광주전남특별시가 대한민국 지방시대의 성공 모델이 될 수 있도록 끝까지 흔들림 없이 추진해 나가겠다”고 강조했다.
김영록 전남지사도 “4년간 20조를 지원하면 통합시가 새롭게 자리 잡고 적극적으로 미래를 향해서 통합시가 멋지게 출범할 수 있다”며 환영했다.
김 지사는 같은날 도청에서 열린 도시·군 상생협력간담회에서 “통합교부세나 통합 지원금은 어떤 세목에서 줄지 모르겠지만, 부가가치세나 양도소득세 일부를 지원해 달라고 건의하고 있다”며 “4년 이후에도 지속해 지원될 수 있도록 건의하겠다”고 말했다.
통합특별시의 위상과 관련 “서울시에 준하는 부단체장 4명을 두고 직급이 차관급이 되면 정무직이 된다는 뜻이다”며 “정무직으로 임명할 수 있어 외부에서 전문가도 모셔 올 수 있다고 본다”고 밝혔다.
전남시장군수협의회도 김 지사와 함께 환영문을 내고 “전남은 수도권과 지리적으로 떨어져 있으며 재정자립도가 낮고 다수 지역이 소멸위험지역에 해당하는 만큼 균형발전기금이 필요하다”며 “균형발전기금 설치를 정부에 강력하게 요청하겠다”고 밝혔다.
김민석 국무총리는 이날 오전 정부서울청사에서 광역 지방정부 간 행정통합시 부여되는 인센티브안을 발표했다. 김 총리는 “통합특별시에 각각 연간 최대 5조 원, 4년간 최대 20조 원 수준의 파격적인 재정지원 방안을 마련하겠다”며 “통합하는 지방정부에는 확실한 인센티브와 그에 상응하는 자율성과 책임성을 부여하고, 이를 위해 (가칭)행정통합 교부세와 행정통합 지원금 신설 등을 포함해 국가재원의 재배분을 추진하겠다”고 말했다.
