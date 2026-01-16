“방향 감각이 없다” 해루질하던 50대 숨진 채 발견
짙은 안개 속에서 해루질을 하다가 실종된 50대가 실종신고 3시간30여분 만에 바닷가에서 숨진 채 발견됐다.
16일 오전 7시14분쯤 충남 태안군 고남면 장곡리 운여해변에서 해루질하던 50대 남성 A씨가 실종됐다는 119 신고가 접수됐다.
A씨의 지인이 “안개가 많이 껴서 위치 파악도 안 되고 방향 감각도 없다”는 연락을 A씨로부터 받고 119에 신고한 것으로 전해졌다.
수색작업을 하던 경찰과 소방 당국은 이날 오전 10시50분쯤 운여해변 해상 900ｍ 지점에서 A씨를 발견했다.
A씨는 심정지 상태로 인양돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
경찰은 A씨가 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.
태안=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사