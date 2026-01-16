시사 전체기사

[속보] 尹 전 대통령 첫 선고 시작…특검은 징역 10년 구형

입력:2026-01-16 14:12
수정:2026-01-16 14:27
서울역 대합실에 16일 고위공직자범죄수사처 체포 방해 등 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고 공판이 TV를 통해 생중계되고 있다. 연합뉴스

윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처 체포 방해 혐의 등 관련 사건의 1심 선고 공판이 개시됐다. 12·3 비상계엄 이후 윤 전 대통령 관련 첫 사법적 판단이다.

서울중앙지법 형사35부(부장판사 백대현)는 16일 오후 2시부터 윤 전 대통령의 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 1심 선고 공판을 시작했다.

윤 전 대통령은 짙은 남색 정장 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 그는 재판부에 고개를 숙여 인사하고 변호인들을 바라본 뒤 착석했다.

윤 전 대통령은 지난해 1월 3일 대통령경호처 직원을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 저지하게 한 혐의로 같은 해 7월 조은석 특별검사팀에 의해 기소됐다.

계엄을 선포할 때 일부 국무위원만 소집해 회의에 참석지 못한 국무위원 9명의 계엄 심의권을 침해한 혐의도 있다.

앞서 특검팀은 징역 10년을 선고해달라고 재판부에 요구했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

