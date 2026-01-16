무면허 사망사고 50대…또 운전해 구속·차량 압수
무면허 상태에서 운전을 하다 사망사고를 낸 50대가 집행유예 기간에도 면허없이 운전을 하다가 사고를 내 결국 구속됐다.
괴산경찰서는 16일 도로교통법상 무면허 운전 등 혐의로 A씨(57)를 구속하고 1t 화물차를 압수했다.
A씨는 지난해 10월4일 오후 충북 괴산군 청천면의 한 도로에서 무면허 상태로 1t 화물차를 몰다가 앞서가던 오토바이를 들이받아 운전자 B씨에게 전치 10주 이상의 부상을 입힌 혐의다.
무면허 상태였던 그는 경찰 단속을 피하기 위해 지인 이름으로 명의를 변경한 채 차량을 몰고 다닌 것으로 조사됐다.
그는 2023년 무면허 운전을 하다 보행자를 숨지게 해 집행유예를 선고 받은 이후 이번 사건까지 포함해 다섯 차례 무면허 운전을 반복한 것으로 알려졌다.
괴산=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사