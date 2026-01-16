PXG, 차세대 아이언 GEN8 아이언 시리즈 출시
투어·플레이어·익스트림 퍼포먼스 3종
프리미엄 골프 브랜드 PXG 공식수입원 ㈜카네(회장 신재호)에서 2026년 차세대 신제품인 ‘PXG 0311 GEN8 아이언 시리즈’를 온라인 스토어 및 전국 공식 대리점을 통해 16일 출시했다.
새롭게 출시하는 GEN8 아이언은 볼 스피드, 정밀한 컨트롤, 부드러운 타구감을 핵심 가치로 설계된 PXG의 최신 세대 아이언이다. 투어 검증을 거친 기술력과 혁신적인 조정 시스템을 결합한 것이 특징이다.
이번 GEN8 아이언에는 PXG 고유의 퀀텀코어™ 폴리머 소재를 활용해 새롭게 선보이는 ‘딥 코어 반동 기술(임팩트 부위에 더 많은 폴리머 주입 기술)’이 적용됐다.
또 더욱 세밀한 무게 중심 조정이 가능한 듀얼 페리미터 웨이팅 시스템이 적용됐다. 이를 통해 아이언 피팅의 정밀도를 한층 끌어 올리고, 플레이어 개개인에게 최적화된 탄도와 방향성을 선사한다.
특히 듀얼 페리미터 웨이팅 시스템은 클럽 헤드 외곽으로 무게 중심을 재배치해 관용성을 높이는 동시에 힐·토 방향의 미세한 무게 조절을 가능하게 해 보다 일관된 임팩트와 안정적인 구질을 구현한다.
PXG 미국 본사 클럽 개발자에 따르면 자체 테스트 결과 대부분의 골퍼들이 웨이트 변화에 따른 타구 차이를 즉각적으로 체감한 것으로 나타났다고 밝혔다.
PXG 0311 GEN8 아이언은 T(투어), P(플레이어), XP(익스트림 퍼포먼스) 총 3가지 모델로 구성되어, 상급자부터 비거리와 관용성을 중시하는 골퍼까지 폭넓은 선택지를 제공한다.
GEN8 T는 컴팩트한 헤드와 낮은 오프셋으로 정교한 컨트롤을 중시하는 플레이어를 위한 모델, GEN8 P는 균형 잡힌 관용성과 조작성으로 가장 넓은 골퍼층을 아우르는 모델, 그리고 GEN8 XP는 강한 로프트와 넓은 솔 디자인으로 최대 비거리와 안정성을 추구하는 모델이다.
PXG 관계자는 “GEN8 아이언은 소재, 페이스 구조, 웨이팅 시스템까지 모든 요소를 타협 없이 설계해 에너지 전달 효율과 방향 안정성을 극대화했다”며 “PXG가 추구하는 정밀한 퍼포먼스의 정점을 보여주는 제품”이라고 밝혔다.
PXG 0311 GEN8 아이언은 크롬과 익스트림 다크 2가지 마감으로 출시되며, PXG 도곡 직영점 및 피팅 시스템을 갖춘 전국 PXG 공식 대리점을 통해 맞춤 피팅 서비스를 경험할 수 있다. 자세한 정보는 PXG 공식 인스타그램 및 온라인 스토어에서 확인할 수 있다
