‘통산 6승’ 이소영, 박현경·이예원과 한식구 된다

메디힐 골프단과 스폰서십 계약

메디힐 골프단과 후원 계약을 체결한 이소영. 메디힐

메디힐 관계자는 “이소영이 지난 10년간 재능과 실력을 꾸준히 입증해 오며 많은 팬들에게 감동을 준 KLPGA를 대표하는 선수”라며 “최선을 다하고 자타가 공인하는 성실함의 아이콘이라는 점에서 힘든 시기를 극복하고 메디힐과 함께 다시 일어설 자질이 충분하다고 판단, 기량을 충분히 발휘할 수 있는 환경을 조성해주자는 차원에서 계약을 했다”고 설명했다.

메디힐은 이 외에도 국가대표 상비군에 선발된 구민지, 송지민 등 2명의 아마추어 선수와도 후원 계약을 했다.

이로써 팀 메디힐은 LPGA와 KLPGA 정규투어, 드림투어, 아마추어유망주와 골프 육성 저변 확대를 위해 2년전부터 운영하고 있는 메디힐 멘토링 중등부 유소년 12명을 지원하는 등 명실공히 한국 여자골프 명문 구단을 위한 체계적인 시스템을 구축하게 됐다.