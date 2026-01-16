‘불곰’ 이승택, PGA투어 데뷔전 2언더 공동 41위…김성현, 7언더 공동 3위
김시우와 김주형 나란히 공동 51위
‘불곰’ 이승택(30·CJ)이 미국프로골프(PGA)투어 데뷔전을 무난히 치렀다.
이승택은 16일(한국시간) 미국 하와이주 호놀룰루의 와이알레이CC(파70·7044야드)에서 열린 2026 PGA투어 개막전 소니오픈 첫날 1라운드에서 보기 3개에 버디 5개를 묶어 2언더파 68타를 쳐 공동 41위에 자리했다.
10번 홀(파4)에서 출발한 이승택은 첫 2개 홀에서 연속 버디를 잡으며 산뜻하게 출발했다. 하지만 13번 홀(파4)에서 투온 실패로 첫 보기를 범한데 이어 16번 홀(파4)과 17번 홀(파3) 연속 보기로 전반을 1타 잃은 채 마쳤다.
후반 들어 5번 홀(파5)까지 파행진을 하던 이승택은 6번 홀(파4)에서 버디를 잡아 분위기 반전에 성공했다.
기세가 오른 이승택은 7번 홀(파3)에서 약 6.7ｍ 버디 퍼트를 성공시킨데 이어 마지막 홀인 9번 홀(파5)에서 아이언샷으로 투온에 성공, 버디를 추가해 2언더파로 데뷔전을 마쳤다.
이승택은 2024시즌까지 한국프로골프(KPGA)투어에서 활동했다. 지난해 PGA 2부 투어인 콘페리투어에서 포인트 랭킹 순위 13위로 시즌을 마쳐 상위 20명에게 주어지는 PGA투어 카드를 획득했다.
4명이 출전한 한국 선수 중에서는 작년 콘페리투어 포인트 랭킹 8위로 투어 재입성에 성공했다. 그는 2025시즌 부진으로 투어 카드를 잃었다.
김성현은 보기없이 버디만 7개를 솎아내는 무결점 플레이를 펼쳐 7언더파 63타로 공동 3위에 자리했다. 이날 8타를 줄여 공동 선두에 자리한 닉 테일러(캐나다), 케빈 로이(미국)와는 1타 차이다.
전반에 3타를 줄이 김성현은 후반 마지막 3개홀인 16번(파4), 17번(파3), 18번 홀(파5)에서 잡은 사이클 버디가 돋보였다.
김주형(23·나이키)과 김시우(30·CJ)은 나란히 1언더파 69타를 쳐 공동 51위로 1라운드를 마쳤다. 2022년 대회 챔피언 김시우는 8번 홀(파4)까지 보기 4개를 쏟아내 4타를 잃었으나 이후 보기없이 버디만 5개를 솎아내는 무서운 뒷심이 돋보였다.
