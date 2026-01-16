SKT ‘독자 AI 모델’ 2단계 진출…“이번엔 멀티모달로 확장”
정부의 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델’ 사업 2단계에 진출한 SK텔레콤은 초거대 모델 ‘A.X K1(에이닷엑스 케이원)’에 멀티모달 기능을 단계적으로 적용하겠다고 16일 밝혔다.
멀티모달은 텍스트뿐 아니라 이미지, 영상, 음성 등을 이해하고 처리하는 기술이다. SK텔레콤은 에이닷엑스 케이원에 이미지 데이터 인식 기능을 먼저 추가할 예정이다. 논문이나 업무 문서 등 이미지 형태의 자료를 인식해 텍스트로 변환·요약하는 작업 등이 가능해질 전망이다.
올 하반기 이후부터는 음성과 영상 데이터까지 처리할 수 있도록 멀티모달을 고도화할 계획이다.
SK텔레콤은 AI 모델 성능 향상을 위해 학습 데이터 규모를 1단계보다 확대하고, 학습 언어도 한국어·영어·중국어·일본어·스페인어 등 5개 언어로 늘릴 방침이다.
연구진 구성도 확대됐다. SK텔레콤, 크래프톤, 포티투닷, 리벨리온, 라이너, 셀렉트스타, 서울대학교, 한국과학기술원(KAIST) 등 8개 기관으로 구성된 정예팀에 최근 서민준 KAIST 인공지능대학원 교수 연구실, 서인석 서울대학교 수리과학부 교수 연구실 인원이 합류했다.
SK하이닉스, SK이노베이션, SK AX, SK브로드밴드 등 SK그룹 계열사와 한국고등교육재단, 최종현학술원 등 20여개 기관들도 단계적으로 정예팀 모델을 활용할 예정이다.
앞서 SK텔레콤은 전날 진행된 독자 AI 파운데이션 모델 1차 평가에서 LG AI연구원, 업스테이지와 함께 2단계 진출 팀으로 선정됐다. 네이버클라우드와 NC AI가 탈락의 고배를 마셨다.
특히 SK텔레콤의 에이닷엑스 케이원은 고난도 수학과 코딩 영역에서 강점을 드러냈다. 매개변수 규모가 비슷한 딥시크 V3.1 등 글로벌 오픈소스 모델과 비교해 대등하거나 우수한 성능을 보였다.
이번 1단계 NIA 벤치마크 평가에서는 10점 만점 기준 9.2점을 기록해 5개 정예팀 중 LG AI 연구원과 공동 1위를 기록했다. NIA 벤치마크 평가는 수학, 지식, 장문 이해, 신뢰성, 안전성 등 항목을 종합적으로 검증하는 기준이다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
