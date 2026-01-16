李대통령 “전쟁 불사는 잘못된 태도”…野 ‘대북 저자세’ 지적 반박

“평화가 경제이고 최고의 안보”

이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령이 ‘민간 무인기 침투라면 중대 범죄’라고 언급한 것은 북한의 일방적 주장을 사실처럼 키워준 꼴”이라며 “신중했어야 했다”고 주장했다. 개혁신당 역시

“굴종적인 민간인 조사 방침을 즉각 중단하라”는 입장을 냈다.