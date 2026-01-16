李대통령 “전쟁 불사는 잘못된 태도”…野 ‘대북 저자세’ 지적 반박

李대통령 “전쟁 불사는 잘못된 태도”…野 ‘대북 저자세’ 지적 반박
“평화가 경제이고 최고의 안보”
이재명 대통령이 16일 “별다른 이유 없이 전쟁을 불사하는 것은 잘못된 태도”라고 밝혔다. 북한의 ‘한국발 무인기 침투 주장’에 대한 정부 대응을 두고 야권에서 지나친 저자세라는 비판이 일자 이에 대한 반박이다.
이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “평화가 경제이고 최고의 안보”라며 이같이 언급했다. 국민의힘과 개혁신당이 민간 무인기 가능성에 대한 수사 지시를 비판했다는 언론 보도도 함께 공유했다. 앞서 이 대통령은 북한에서 발견된 무인기의 출처가 민간일 가능성을 염두에 두고 군과 경찰이 참여하는 합동수사본부 구성을 지시했다. 이 대통령은 “(민간 무인기의 침투가) 사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄”라고 말했다.
이후 야권은 이 대통령의 대응을 ‘대북 저자세’로 규정하며 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 국민의힘은 지난 11일 논평을 내고 “추가 도발을 부를 잘못된 신호”, “북한 눈치를 보는 자충수”라고 지적했다. 최보윤 당 수석대변인은 “이 대통령이 ‘민간 무인기 침투라면 중대 범죄’라고 언급한 것은 북한의 일방적 주장을 사실처럼 키워준 꼴”이라며 “신중했어야 했다”고 주장했다. 개혁신당 역시 “굴종적인 민간인 조사 방침을 즉각 중단하라”는 입장을 냈다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
