정청래 “장동혁, 쌩뚱맞은 ‘단식 투정’…1인 1표제 재추진”
정청래 더불어민주당 대표는 16일 통일교 및 공천헌금 의혹에 대한 ‘쌍특검법’ 처리를 요구하며 무기한 단식 투쟁에 들어간 장동혁 국민의힘 대표를 겨냥해 “국민과 역사 앞에 최소한의 반성도 없이 몽니를 부리고 있는 단식쇼”라고 비판했다.
정 대표는 이날 국회 최고위원회의에서 “윤석열 사형 구형에 대한 일언반구, 아무 말도 없이 반성도 없이 그냥 밥을 굶는다”며 이같이 말했다.
정 대표는 “분명 우리가 통일교·신천지 특검을 하자고 했는데, 장 대표는 왜 통일교 특검 수용을 촉구하는 단식을 하는지 정말 이상하다. 어안이 벙벙하다”며 “참으로 생뚱맞고 뜬금없는, 단식 투쟁이 아닌 ‘단식 투정’ 같다"고 지적했다.
이어 ”쇼라도 좋으니 제발 단식쇼가 아니라 진정한 반성과 성찰에 대한 쇼를 했으면 좋겠다“며 ”단식을 중단하시고 시대적 흐름인 내란 청산에 협조해 주시기를 바란다“고 촉구했다.
이날 정 대표는 한차례 도입이 무산됐던 ‘1인 1표제’ 재추진을 공식화했다. 정 대표는 “국민주권 시대에 걸맞은 당원주권시대로 나아가는 데 꼭 필요한 권리당원 1인 1표제를 재추진한다”며 “비공개 최고위원회에서 의결을 했다. 1인 1표제의 헌법 정신을 받들어 진정한 당원주권정당으로 거듭나야 한다”고 밝혔다.
이어 “지난번에 태스크포스(TF)나 우리 초선 의원님들의 의견을 충분히 반영한 수정안 플러스 전략 지역의 또 하나의 권리를 더 높이는 방안을 마련했다”며 “전당대회 끝나면 대표가 지명직 최고위원 2명을 임명하게 돼 있는데 2명 중 1명은 전략 지역에 우선 지명한다는 것을 추가해서 수정을 해서 재부의 하기로 했다”고 설명했다.
최고위에 앞서 열린 ‘클린선거 선포식’에서 정 대표는 ”(6·3 지방선거에서) 투명한 공천을 약속하고 공정한 경선을 저해하는 행위를 근절하고 엄단하겠다는 의지를 보여드리는 차원에서 행사를 마련했다“며 ”국민이 수긍하고 고개를 끄덕일 수 있는 깨끗한 공천 절차를 거치도록 하겠다“고 강조했다.
