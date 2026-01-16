李대통령 지지율 58%…TK 포함 전지역 과반 넘겨

李대통령 지지율 58%…TK 포함 전지역 과반 넘겨
이재명 대통령 국정 지지율이 58%를 기록했다는 여론조사 결과가 16일 나왔다.
한국갤럽이 지난 13~15일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자 58%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 이는 직전 조사인 지난주 지지율보다 2% 포인트 떨어진 수치다.
‘잘못하고 있다’는 응답은 32%로 1% 포인트 내려갔다. ‘의견 유보’는 10%였다.
이 대통령 직무수행을 긍정 평가한 이유로는 ‘외교’(36%), 부정 평가 이유로는 ‘경제·민생’(26%)이 전주에 이어 각각 1위에 올랐다.
외교에 대한 긍정 평가 비중은 6% 포인트 늘었고, 경제·민생에 대한 부정 평가 비중은 4% 포인트 증가했다.
긍정 평가 이유는 외교에 이어 ‘경제·민생’(12%), ‘소통’(10%), ‘전반적으로 잘한다’(7%)가 뒤를 이었다.
부정 평가 이유는 ‘전반적으로 잘못한다’(9%), ‘친중 정책’(8%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’(6%) 순이었다.
한국갤럽은 이 대통령의 중국·일본 방문을 언급하며 “긍정 평가 이유 1순위 외교 비중이 더 커졌으나 직무 긍정률 추가 상승을 견인하지 못했다”고 평가했다.
지역별로 살펴보면 ‘광주·전라’가 78%로 가장 높은 지지율을 보였다. 대구·경북(TK)은 50%로 가장 낮았다. 하지만 TK를 포함한 모든 지역에서 과반 지지율을 기록했다.
연령대별로는 50대(75%)와 40대(70%)에서 높은 지지율을 보였다. 20대는 34%로 가장 낮았다.
이념 성향별로는 진보층의 84%가 이 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 반면 보수층은 34%에 그쳤다. 중도층 지지율은 63%로 집계됐다.
정당 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘이 24%를 각각 기록했다. 직전 조사 대비 민주당은 4% 포인트, 국민의힘은 2% 포인트 떨어졌다.
중도층에서 민주당 지지율은 44%, 국민의힘은 14%로 나타났다.
조국혁신당은 4%, 개혁신당 2%, 진보당 1%로 집계됐다. 무당층은 26%다.
이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트, 접촉률은 45.5%, 응답률은 11.9%다.
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
