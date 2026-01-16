시사 전체기사

카카오 김범수, 신입사원 교육 현장 깜짝 방문…2년 만에 공개 행보

입력:2026-01-16 11:33
김범수 카카오 창업자 겸 미래이니셔티브센터장이 신입 사원 교육 현장을 깜짝 방문했다. 약 2년 만에 공식 외부 활동에 나선 김 센터장은 인공지능(AI) 시대 업무 혁신의 필요성을 강조했다.

카카오는 김 센터장이 15일 경기도 용인 카카오 AI캠퍼스에서 열린 2026년 그룹 신입 공채 교육 현장을 방문했다고 16일 밝혔다.

김 센터장은 “엄청난 경쟁을 뚫고 카카오에 합류한 것을 진심으로 환영한다”며 “카카오에 입사했다는 건 세상의 거대한 변화를 앞장 서 경험하게 된다는 것이다. 그 과정을 함께할 훌륭한 동료들이 생긴 것 또한 큰 자산”이라고 말했다.

김 센터장은 신입 사원들과 즉석에서 문답을 주고 받고 사진 촬영 요청에 응하는 등 자유로운 분위기에서 소통을 이어갔다.

AI 시대의 일하는 방식에 대한 질문에는 “지금은 누구나 상상한 것을 직접 구현하는 것이 가능한 때”라며 “두 번 이상 반복되는 업무는 AI로 무조건 자동화하고 떠오르는 아이디어가 있다면 일주일에 한 번 이상은 직접 만들어 보기 바란다”고 강조했다.

이어 김 센터장은 “AI 시대는 위기이자 기회다. 무엇이 바뀌고 또 바뀌지 않을지를 정확히 짚어내는 게 가장 중요하다”며 “결국 화두는 제대로 질문하고 문제를 정의하는 능력이 될 것”이라고 전망했다.

사법리스크와 건강 문제로 경영 일선에서 물러났던 김 센터장이 공식 그룹 행사에 나선 것은 약 2년만이다. 지난해 10월 열린 SM엔터테인먼트 시세조정 공모 혐의 관련 1심 재판에서 무죄를 선고받은 후 3개월여 만이기도 하다.

카카오 관계자는 “지난해 첫 그룹 공채가 이뤄진 만큼 (신입 사원 격려를 위한) 캐주얼한 자리였다”며 “경영 복귀 차원은 아니다”라고 설명했다.

카카오 첫 신입 공채 직원들은 이르면 다음 달부터 현업에 배치될 예정이다.

양윤선 기자 sun@kmib.co.kr

