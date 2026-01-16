법무법인 화우, 매출액 첫 3000억원 돌파… 2년간 35%↑
한국변호사 1인당 매출액 대형 법무법인 중 1위
법무법인 화우(대표변호사 이명수)가 지난 2년간 매출이 35% 성장하는 등 가파른 성장세를 기록했다.
화우는 16일 지난해 매출 3012억원을 달성했다고 밝혔다. 자매법인과 해외사무소를 포함한 총매출액으로 사상 처음 3000억을 돌파했다.
국내 매출액을 기준으로 화우의 지난해 매출액은 2812억원이었다. 이는 전년(2500억원) 대비 12.5% 증가한 수치다. 2023년에는 2082억원으로 2년 만에 매출액은 35% 증가했다.
특히 로펌의 생산성과 수익성을 나타내는 중요 지표인 한국 변호사 1인당 매출액(Revenue per Lawyer, RPL)은 7억6200만원으로 대형 법무법인 중 1위를 차지했다.
화우는 성과의 배경으로 민형사, 경영권분쟁 등 각종 기업송무와 금융기관을 대리한 당국 대응 등의 상승세를 지목했다. 또 공정거래 분야에서 큰 폭의 매출 상승이 있었다고 설명했다. 화우는 지난해 아시아나항공을 대리한 2500억원 규모 계약금 반환 소송에서 승소했고 삼성물산·제일모직 합병 관련 사건에서 삼성물산 경영진을 변론해 무죄 판결을 받았다.
이명수 대표변호사는 ”지난 2년간 큰 폭의 성장은 경영진의 전략적 플랜을 기반으로 변호사 등 전문가들이 노력해 지속가능한 성장 구조를 만든 결과“라며 ”2026년에는 인재 영입을 통한 전문성 및 서비스 퀄리티 향상을 통해 매출 증대는 물론 종합컨설팅 로펌으로서 고객이 더 신뢰하는 화우가 되도록 할 것“이라고 밝혔다.
양한주 기자 1week@kmib.co.kr
