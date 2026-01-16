부천시, 특별건축구역 벤치마킹…건축디자인 혁신 시동

벤치마킹한 남포동하버타운. 부천시 제공

시는 이러한 운영 사례를 참고해 지역 특성과 정체성을 반영한 창의적인 건축물 조성을 추진할 예정이다. 특히 ‘2026년 건축디자인 혁신 시범사업’ 공모를 통해 우수 디자인 건축물에 대해 특별건축구역으로 지정하고 용적률 및 인동거리 완화 등 다양한 혜택을 부여할 방침이다.

앞서 지난달에는 서울시를 방문해 도시·건축 디자인 혁신사업을 벤치마킹한 데 이어 이번 방문을 통해 올해 추진 예정인 시범사업 계획을 구체화하고 있다. 또 행정절차 간소화와 규제 완화 방안을 중점적으로 검토 중이다.