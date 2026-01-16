‘흑백요리사’ 시즌3 확정…4인1조 식당 대결
참가자 모집 시작… 동일 업장 요리사들로 팀 구성해야
넷플릭스 인기 예능 ‘흑백요리사: 요리계급전쟁’(이하 흑백요리사)이 시즌3 제작을 확정했다. 앞서 개인전으로 펼쳐진 시즌1·2와 달리, 시즌3는 식당 간 대결을 다룬다.
넷플릭스는 16일 공식 SNS를 통해 ‘흑백요리사’ 시즌3 참가자 모집을 시작했다고 밝혔다. 요리 장르는 무관하지만, 동일 업장에서 손발을 맞추고 있는 요리사들이 4인 1조 형태로 지원해야 한다. 개인은 물론, 한 업장 소속이 아닌 지인 혹은 임의로 구성된 팀은 지원할 수 없다. 다만 지점이 다른 동일 업장 소속일 경우 한 팀을 이뤄 지원할 수 있다. 각 식당의 명예를 걸고 펼쳐지는 집단전이 새로운 관전 포인트다.
‘흑백요리사’는 스타 셰프 ‘백수저’들과 재야의 고수인 ‘흑수저’들이 요리 대결을 벌이는 넷플릭스 오리지널 서바이벌 예능 프로그램이다. 시즌1에서는 흑수저 나폴리 맛피아 권성준이 우승을 차지했고, 시즌2에서는 히든 백수저 최강록이 재도전 끝에 최종 생존자로 남으며 깊은 인상을 남겼다. 지난 2024년 공개된 시즌1은 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 비영어 쇼 부문 1위를 차지하며 큰 화제를 모았다. 지난해 말부터 공개된 시즌2도 2주 연속 비영어 쇼 1위를 기록하며 시리즈 흥행을 이어갔다.
시즌3 제작은 시즌1과 시즌2의 성공을 이끈 스튜디오 슬램의 김은지 PD와 모은설 작가가 다시 맡는다. 김은지 PD는 “시즌2까지 많은 사랑을 보내주신 전 세계 시청자분들 덕분에 시즌3를 제작할 수 있게 됐다”며 “새롭게 발전된 구성과 재미로 시청자분들이 ‘흑백요리사’에 거는 기대에 충족하는 작품을 제작하기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
