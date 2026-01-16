송언석, 李 대통령에 단독영수회담 제안…“한가한 ‘오찬쇼’ 할 때 아냐”
송언석 국민의힘 원내대표는 16일 이재명 대통령 초청으로 열리는 여야 지도부 오찬 간담회와 관련해 “지금 한가한 오찬 쇼를 할 때가 아니다”라며 통일교 게이트 및 더불어민주당 공천 헌금 의혹 등 ‘쌍특검’을 논의하기 위한 영수회담을 제안했다.
송 원내대표는 이날 예정된 이 대통령과 여야 지도부 오찬 간담회를 앞두고 국회에서 기자회견을 열고 “제1야당 대표 단식 농성 현장에 찾아와서 손을 잡고 야당의 절박한 요구가 무엇인지 경청해야 할 때”라고 밝혔다. 장동혁 대표와 송 원내대표 등 국민의힘 지도부는 청와대 상춘재에서 열리는 여야 지도부 오찬에 불참한다.
송 원내대표는 “이 대통령이 느닷없이 통일교 게이트에 대한 검경 합동수사부 수사를 지시함에 따라 민주당이 약속을 파기하고 특검 추진을 중단하는 움직임을 보인다”며 “민주당 인사들의 범죄 비리에 대한 경찰의 엄정 수사를 지시해 달라. 민주당 공천 뇌물 사건에 대한 경찰 수사는 이미 국민적 신뢰를 상실했다”고 지적했다. 그러면서 “통일교 게이트 특검과 민주당 공천 뇌물 특검을 전면 수용해주길 바란다”고 촉구했다.
다.
송 원내대표는 이 대통령을 향해 국정기조 전환을 7가지 사항을 요구하며 “여야 단독 영수회담을 제안한다”고 밝혔다. 7가지 요구사항은 10·15 부동산 대책의 전면 철회와 과감한 수도권 부동산 공급 대책 발표, 환율·물가 폭등 해소 대책과 노란봉투법, 정보통신망법 등 '악법'들의 전면 개정 논의를 위한 여야정 민생 연석회의 개최, 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 철회 및 인사 검증 시스템 쇄신 대책 발표, 법왜곡죄 신설·대법관 증원·4심제 도입 등 '사법 파괴 악법' 추진 중단 등이다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
