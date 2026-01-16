시사 전체기사

박영재 법원행정처장 “사법 불신 원인 밝혀내 고치고 개선해야”

입력:2026-01-16 11:10
공유하기
글자 크기 조정

박영재 신임 처장 취임사… 16일 임기 시작

박영재 신임 법원행정처장이 16일 서울 서초구 대법원에서 취임사를 밝히고 있다. 대법원 제공

박영재 신임 법원행정처장은 16일 “사법 불신의 원인이 어디 있는지 밝혀내 고치고 개선해야 한다”고 밝혔다.

박 신임 처장은 이날 서울 서초구 대법원에서 열린 취임식에서 “사법부 변화를 요구하는 국민 목소리가 이토록 큰 이유는 사법부가 국민의 신뢰를 얻는 데 부족함이 있었기 때문”이라며 이같이 말했다.

그는 “넓은 안목과 신중한 실행으로 사법제도와 실무의 개선을 통해 국민으로부터 신뢰받는 법원으로 거듭나야 한다”며 “우리 사법부는 국민의 신뢰라는 토대 위에서만 존재할 수 있음을 다시금 새겨야 할 때”라고 강조했다. 또 “사법부 역사를 되돌아보면 사법제도와 실무의 괄목할 만한 진보 중 많은 부분이 사법부의 위기라고 일컬어지던 순간들로부터 비롯됐다”며 “사법부의 제도 개편에 대한 국민의 관심과 열망이 높은 지금이 미래사법제도의 방향을 정립하고 새로운 과제를 발굴해 시행할 적기”라고 설명했다.

향후 사법제도 개편을 위한 방향성도 제시했다. 박 신임 처장은 “천대엽 처장을 비롯해 법원행정처 가족들이 그동안 사법행정을 통해 이뤄낸 여러 성과와 과제를 계승하는 한편 미래사법을 위한 새로운 방향도 모색해 나가겠다”며 “사법부 구성원 여러분들이 자긍심을 가지고 직무에 전념할 수 있는 근무 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다. 구체적으로 압수수색제도와 인신구속제도의 개선, 해사국제상사법원과 노동법원 등 법원의 전문화와 접근성 강화 등을 제시하기도 했다.

그러면서 “사법부 구성원들과 소통하면서 국회, 행정부 등 관계기관을 포함해 국민과 대화하고 설득하는 데 힘쓰겠다”며 “사법의 본질과 법치주의 및 헌법적 가치들을 지키는 가운데서도 우리 사법부가 진일보할 수 있도록 여러분의 진심 어린 협력과 응원을 부탁드린다”고 당부했다.

양한주 기자 1week@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 “전쟁 불사는 잘못된 태도”…野 ‘대북 저자세’ 지적 반박
송언석, 李 대통령에 단독영수회담 제안…“한가한 ‘오찬쇼’ 할 때 아냐”
이란 군·경, 시위대 유족에 시신 인도 대가로 돈 요구
‘더 뛰기 전에…’ 서울 ‘생애 첫 집’ 매수 비중 11년 만 최고
9년의 기다림, 15초의 기적…전신 마비 20대와 아버지의 이야기
“AI반도체 25% 관세” 트럼프 포고문 서명… 통상당국 긴급회의
[단독] ‘RIA 계좌’ 절세 꼼수 막는다… 추후 해외주식 사면 혜택 ↓
트렁크 열어보니 시신이…80대 노모 살해한 60대 아들
국민일보 신문구독