통합특별시에 4년간 20조 지원…광주·전남 정치권 “환영”
“정부 의지, 정책적 약속으로 확인돼”
정부가 통합특별시에 4년간 20조원 규모의 파격적인 재정 지원을 약속한 가운데 행정통합을 추진중인 광주·전남 지역 정치권이 일제히 ‘환영’ 입장을 밝혔다.
더불어민주당 안도걸 국회의원(광주 동남을)은 16일 오전 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “김민석 국무총리께서 행정통합을 추진하는 광주·전남, 대전·충남에 매년 5조원씩 4년간 각 20조원씩의 국고 재원을 지원하겠다고 밝혔다”며 이같이 말했다.
안 의원은 “4개 시·도가 한해 추가로 확보하는 10조원은 2026년도 4개 시·도 예산의 30%에 가까운 규모”라며 “지역 발전을 위해 긴요한 교통·산업 인프라를 깔고, 기업과 인재를 유치해 육성하는 데 충반하게 활용할 수 있는 규모의 자금”이라고 밝혔다.
민주당 신정훈 의원(전남 나주·화순)도 “이재명 국민주권정부의 광주·전남 통합 관련 파격적 지원을 환영한다”면서 “360만 광주·전남 시·도민과 함께 뜨겁게 환영한다”고 말했다.
그는 “정부의 통 큰 결단에 감사드린다”면서 “분권형 국가의 첫 자치정부로서 ‘통합 광주·전남’의 소중한 물적 토대가 될 것”이라고 강조했다.
신 의원은 “국회 행정안전위원장으로서 도농복합 지역인 광주·전남의 시·군·구 자치권 확대와 통합 재정지원 등 4대 지원 정책이 빠짐 없이 관철될 수 있도록 특별법의 심사과정에서 꼼꼼히 살피겠다”고 덧붙였다.
같은당 정준호 국회의원(광주 북구갑) 역시 “(지역소멸 해결, 국가균형발전 등) 정부의 의지가 이제 정책적 약속으로 확인됐다”면서 “2026년 이재명 정부 ‘5극 3특’ 시작이자 대한민국 균형발전의 원년, 광주·전남이 그 중심에 서겠다”고 말했다.
김민석 국무총리는 이날 오전 정부서울청사에서 광역 지방정부 간 행정통합시 부여되는 인센티브안을 발표했다. 김 총리는 “통합특별시에 각각 연간 최대 5조 원, 4년간 최대 20조 원 수준의 파격적인 재정지원 방안을 마련하겠다”며 “통합하는 지방정부에는 확실한 인센티브와 그에 상응하는 자율성과 책임성을 부여하고, 이를 위해 (가칭)행정통합 교부세와 행정통합 지원금 신설 등을 포함해 국가재원의 재배분을 추진하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
