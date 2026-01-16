한국과 ‘실용적 접근’ 말한 푸틴 “관계 회복 기대”
크렘린궁서 주러 대사 신임장 제정식
지난해 10월 부임 이석배 대사 참석
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 “한국과의 관계 회복을 기대한다”고 밝혔다.
타스통신에 따르면 푸틴 대통령은 15일(현지시간) 수도 모스크바 크렘린궁에서 주러시아 대사 신임장 제정식에 참석, 한국에 대해 “과거 양국(한·러)은 실용적 접근을 유지하며 무역과 사업에서 정말 좋은 결과를 거뒀다”며 이같이 말했다.
이어 2022년 2월 우크라이나 침공 이후 멀어진 한·러 관계를 염두에 두고 “안타깝게도 우리와 한국의 상호작용에서 긍정적 자본이 많이 고갈됐다”고 강조했다.
한국은 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방국의 대러 제재에 동참했고, 러시아는 한국을 비우호국 중 하나로 지정했다. 푸틴 대통령은 2024년 6월 평양을 찾아 김정은 북한 국무위원장과 ‘포괄적인 전략적 동반자 관계 조약’(북·러 조약)을 체결하며 북한과의 접점을 넓혔다.
하지만 푸틴 대통령은 한국과의 관계 개선에 대한 의지를 드러냈다. 2023년 12월 이도훈 전 주러시아 한국대사가 참석한 신임장 제정식에선 “러시아와 한국의 협력이 양국 국민에게 이익이 되는 파트너십 궤도로 복귀할지는 한국에 달려 있다”고 말했다.
2024년 6월 세계 뉴스통신사 대표들과의 인터뷰에선 “한국은 분쟁 지역(우크라이나)에 무기를 공급하지도 않는다. 우리는 이에 대해 대단히 감사하게 생각한다”고 했다.
푸틴 대통령의 이날 발언에서 ‘실용적 접근’은 지난해 취임한 이재명 대통령의 실용 외교를 부각한 것으로 해석된다.
이날 주러 대사 신임장 제정식에는 지난해 10월 부임한 이석배 대사도 참석했다. 우호국과 비우호국을 포함해 총 34개국 신임 주러 대사가 크렘린궁을 찾았다.
